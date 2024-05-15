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Российские учёные раскрыли тайны поведения рыб в турбулентных потоках

Российские учёные проследили поведение рыб в турбулентных потоках

1:25
Наука

Современное антропогенное воздействие ухудшает качество поверхностных вод и увеличивает забор воды для хозяйственных нужд, что наносит ущерб гидробиологическим ресурсам.

Российские учёные проследили поведение рыб в турбулентных потоках
Фото: Wikipedia by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons Zero

Ученые Тимирязевской академии П. А. Михеев и Д. М. Бенин изучили поведение рыб в канале, чтобы создать благоприятные условия для их жизни.

По словам профессора Павла Михеева, неоднородность водного потока влияет на распределение рыбы в реке, особенно в нижнем течении гидроузлов во время нерестовых миграций. Турбулентные потоки помогают рыбам продвигаться вверх по течению, что можно использовать при проектировании рыбозащитных сооружений.

Ученые изучили структуру турбулентного потока и его взаимодействие с каналом, выявив ключевые закономерности. Они проанализировали влияние трехмерных потокообразующих элементов на поведение рыб и разработали методику проектирования донного потокообразующего элемента для управления поведением рыбы в реке, сообщает пресс-служба НЦМУ "Агротехнологии будущего".

Исследование показало, что оптимальные условия для миграции рыб создаются при сложном рельефе и разнообразных течениях. Лучшей формой для прохождения рыбы по руслу реки является дюна, которая направляет рыбу и обеспечивает безопасную передачу мальков.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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