Российские учёные раскрыли тайны поведения рыб в турбулентных потоках

Современное антропогенное воздействие ухудшает качество поверхностных вод и увеличивает забор воды для хозяйственных нужд, что наносит ущерб гидробиологическим ресурсам.
Ученые Тимирязевской академии П. А. Михеев и Д. М. Бенин изучили поведение рыб в канале, чтобы создать благоприятные условия для их жизни.
По словам профессора Павла Михеева, неоднородность водного потока влияет на распределение рыбы в реке, особенно в нижнем течении гидроузлов во время нерестовых миграций. Турбулентные потоки помогают рыбам продвигаться вверх по течению, что можно использовать при проектировании рыбозащитных сооружений.
Ученые изучили структуру турбулентного потока и его взаимодействие с каналом, выявив ключевые закономерности. Они проанализировали влияние трехмерных потокообразующих элементов на поведение рыб и разработали методику проектирования донного потокообразующего элемента для управления поведением рыбы в реке, сообщает пресс-служба НЦМУ "Агротехнологии будущего".
Исследование показало, что оптимальные условия для миграции рыб создаются при сложном рельефе и разнообразных течениях. Лучшей формой для прохождения рыбы по руслу реки является дюна, которая направляет рыбу и обеспечивает безопасную передачу мальков.
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