Топ необычных фактов о кошачьих усах: почему они настолько важны для вашего питомца

Стало известно, зачем кошкам усы

Кошачьи усы, или вибриссы, не просто добавляют милоту пушистым мурлыкам, но и выполняют множество важных функций.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Они играют ключевую роль в повседневной жизни кошек, помогая им ориентироваться в пространстве, охотиться и даже общаться. Давайте подробнее рассмотрим, зачем кошкам нужны усы и какие задачи они помогают решать.

Усы кошек чрезвычайно чувствительны к малейшим изменениям в окружающем воздухе. Это позволяет им обнаруживать и избегать препятствий даже в полной темноте. Каждый волосок соединен с нервной системой и может чувствовать воздушные потоки и вибрации, что делает усы идеальным инструментом для навигации в условиях ограниченной видимости.

Кошки используют усы, чтобы оценить, смогут ли они протиснуться в узкие пространства. Ширина их усов примерно соответствует ширине их тела (без учета шерсти), что позволяет точно определить, поместятся ли они в проем или отверстие. Это особенно важно для кошек, которые любят забираться в тесные и труднодоступные места.

В процессе охоты усы помогают кошкам определять расстояние до добычи. Они могут чувствовать малейшие движения воздуха, вызванные движениями потенциальной жертвы, что увеличивает их шансы на успешную охоту.

Кошки также используют усы для выражения своих эмоций. Например, когда усы направлены вперед, это может означать, что кошка заинтересована или возбуждена. Если усы оттянуты назад, кошка может быть напугана или агрессивна.

Усы также служат защитной функцией, помогая кошкам защищать свои мордочки во время драк или во время игр. Они могут чувствовать приближение объектов к лицу, что позволяет кошке отреагировать и защитить глаза и морду от возможного повреждения.