Повысить конкурентоспособность нефтегазовой отрасли России поможет ИИ: эксперт рассказал о преимуществах его внедрения

Эксперт назвал пользу от использования ИИ в нефтегазовой отрасли России

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Искусственный интеллект активно внедряется в различные отрасли, включая нефтегазовую отрасль России, где он используется для автоматизации производства и ускорения управленческих решений.

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Григорий Выгон из "ВЫГОН Консалтинг" подчеркивает необходимость развития ИИ для поддержания конкурентоспособности на мировом рынке и обсуждает различие между генеративным ИИ и классическим программным обеспечением. Он утверждает, что генеративный ИИ может значительно увеличить эффективность, сократив время на проектирование и выполнение задач, сообщает "Российская газета".

Тем не менее, существуют препятствия, такие как дефицит вычислительных мощностей и нехватка качественных данных для обучения моделей. Важно также разработать сотрудничество между основными игроками в отрасли для создания единой технологической платформы, что позволит сократить затраты и ускорить разработку генеративного ИИ.