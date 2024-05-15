"Это был не он": Киркоров рассказал о последних моментах с Валентином Юдашкиным

Филипп Киркоров в интервью вспомнил свою последнюю встречу с Валентином Юдашкиным, которая произошла перед смертью известного модельера.
Киркоров описал, как по приглашению жены Юдашкина, Галины, он пришел в их дом и увидел Валентина в измененном состоянии: модельер улыбнулся и узнал его, но по словам певца, он казался совсем другим человеком.
В эту встречу Юдашкин обещал прийти на предстоящий концерт Киркорова, но этого не произошло. Валентин Юдашкин скончался 2 мая 2023 года после долгой борьбы с раком, не дожив до своего 60-летия всего пять месяцев. После его смерти Галина Юдашкина заняла пост креативного директора Дома моды "Valentin Yudashkin".
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.