"Это был не он": Киркоров рассказал о последних моментах с Валентином Юдашкиным

Филипп Киркоров поделился воспоминаниями о последней встрече с Валентином Юдашкиным

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров в интервью вспомнил свою последнюю встречу с Валентином Юдашкиным, которая произошла перед смертью известного модельера.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Киркоров описал, как по приглашению жены Юдашкина, Галины, он пришел в их дом и увидел Валентина в измененном состоянии: модельер улыбнулся и узнал его, но по словам певца, он казался совсем другим человеком.

В эту встречу Юдашкин обещал прийти на предстоящий концерт Киркорова, но этого не произошло. Валентин Юдашкин скончался 2 мая 2023 года после долгой борьбы с раком, не дожив до своего 60-летия всего пять месяцев. После его смерти Галина Юдашкина заняла пост креативного директора Дома моды "Valentin Yudashkin".