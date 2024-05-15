Турист в трусах вызвал возмущение на Майорке: подробности скандального инцидента

Турист в трусах прогулялся по Майорке и разгневал местных жителей

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Анонимный турист, одетый лишь в зеленые трусы, вызвал возмущение жителей известного европейского курорта Майорка.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По информации Daily Mail, случай зафиксировали очевидцы на испанском острове. Фотографии, где мужчина в носках и кроссовках гуляет по улице, быстро распространились в интернете и вызвали волну критики. Местные пользователи сети выразили свое недовольство, предлагая даже арестовать неприлично одетого иностранца.

Также на острове произошел другой инцидент с участием двух британских туристок, которые устроили драку возле ночного клуба на Майорке. Инцидент попал на видео, где видно, как женщины борются на земле, цепляясь друг за друга за волосы.