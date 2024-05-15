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Турист в трусах вызвал возмущение на Майорке: подробности скандального инцидента

Турист в трусах прогулялся по Майорке и разгневал местных жителей

0:46
Туризм

Анонимный турист, одетый лишь в зеленые трусы, вызвал возмущение жителей известного европейского курорта Майорка.

Турист в трусах прогулялся по Майорке и разгневал местных жителей
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По информации Daily Mail, случай зафиксировали очевидцы на испанском острове. Фотографии, где мужчина в носках и кроссовках гуляет по улице, быстро распространились в интернете и вызвали волну критики. Местные пользователи сети выразили свое недовольство, предлагая даже арестовать неприлично одетого иностранца.

Также на острове произошел другой инцидент с участием двух британских туристок, которые устроили драку возле ночного клуба на Майорке. Инцидент попал на видео, где видно, как женщины борются на земле, цепляясь друг за друга за волосы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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