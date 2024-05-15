Турист в трусах вызвал возмущение на Майорке: подробности скандального инцидента

Анонимный турист, одетый лишь в зеленые трусы, вызвал возмущение жителей известного европейского курорта Майорка.
По информации Daily Mail, случай зафиксировали очевидцы на испанском острове. Фотографии, где мужчина в носках и кроссовках гуляет по улице, быстро распространились в интернете и вызвали волну критики. Местные пользователи сети выразили свое недовольство, предлагая даже арестовать неприлично одетого иностранца.
Также на острове произошел другой инцидент с участием двух британских туристок, которые устроили драку возле ночного клуба на Майорке. Инцидент попал на видео, где видно, как женщины борются на земле, цепляясь друг за друга за волосы.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.