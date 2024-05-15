Как чувствовать себя счастливее: названы эффективные способы

Психологи назвали простые способы, как почувствовать себя счастливее

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В этой статье мы расскажем, что важно делать, чтобы чувствовать себя счастливее.

Фото: commons.wikimedia.org by Farsizabon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Что делать, чтобы быть счастливым

Хотя универсального рецепта, подходящего абсолютно всем, не существует, есть несколько способов стать хоть немного счастливее. Вы можете научиться чувствовать себя лучше с помощью некоторых здоровых привычек.

1. Наслаждайтесь природой. Ничто так не дарит столько эмоций и энергии в жизни человека, как природа. Прогуляйтесь по парку или лесу. Пригласите с собой друзей. Свежий воздух и новые пейзажи помогут эмоционально расслабиться и перезагрузиться. Природа — это еще и отличный способ побыть наедине с собой и своими мыслями.

2. Хвалите себя за свои достижения. Важно замечать свои самые большие и маленькие достижения. Запишите на листе бумаги все, что вы сделали полезного и хорошего для себя за последние полгода-год. Это может быть что угодно. Пишите, даже если думаете, что это мелочь и не достижение.

3. Обнимите своих близких. Время, проведенное в обществе, необходимо для того, чтобы чувствовать себя счастливее. Чаще встречайтесь с семьей и друзьями. Ходите на концерты, выставки, знакомьтесь с новыми людьми. Любой тип общения важен для вашего уровня счастья.

4. Больше двигайтесь и заботьтесь о своем здоровье. Физическая активность полезна не только для тела, но и для психики. Вы можете ходить пешком, кататься на велосипеде, заниматься йогой или плавать. Любая физическая активность улучшит ваше психическое здоровье и настроение.

5. Живите здесь и сейчас. Вы не должны жить прошлым или будущим. Важно замечать то, что происходит здесь и сейчас. Потратьте свое свободное время на занятия, которые являются источниками счастья в вашей жизни.