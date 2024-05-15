Революция Subaru: новый Forester и электрические SUV на подходе

Subaru готовит несколько значительных обновлений в своем производственном портфеле. Компания подтвердила, что шестое поколение модели Forester будет собираться на заводе в Лафайете, штат Индиана, начиная с 2025 года. Это решение связано с прекращением выпуска седана Legacy после модельного года 2025, что освободит производственные мощности для нового Forester. Кроме того, с 2026 года на том же заводе начнется производство гибридной версии Forester, которая будет использовать гибридные технологии Toyota, но сохранит уникальные черты Subaru, включая оппозитный двигатель.
Кроме того, Subaru планирует выпустить три новых электрических SUV с помощью Toyota к концу 2026 года, один из которых будет собираться на заводе Toyota в США, а другой — на заводе Subaru в Ядзиме, Япония. Эти модели дополнят уже существующую модель Solterra, разработанную совместно с Toyota. К 2028 году Subaru планирует расширить свою линейку полностью электрических транспортных средств, разработанных внутри компании.
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