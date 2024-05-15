Революция Subaru: новый Forester и электрические SUV на подходе

Subaru анонсировала производство нового Forester в США

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Subaru готовит несколько значительных обновлений в своем производственном портфеле. Компания подтвердила, что шестое поколение модели Forester будет собираться на заводе в Лафайете, штат Индиана, начиная с 2025 года. Это решение связано с прекращением выпуска седана Legacy после модельного года 2025, что освободит производственные мощности для нового Forester. Кроме того, с 2026 года на том же заводе начнется производство гибридной версии Forester, которая будет использовать гибридные технологии Toyota, но сохранит уникальные черты Subaru, включая оппозитный двигатель.

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Кроме того, Subaru планирует выпустить три новых электрических SUV с помощью Toyota к концу 2026 года, один из которых будет собираться на заводе Toyota в США, а другой — на заводе Subaru в Ядзиме, Япония. Эти модели дополнят уже существующую модель Solterra, разработанную совместно с Toyota. К 2028 году Subaru планирует расширить свою линейку полностью электрических транспортных средств, разработанных внутри компании.