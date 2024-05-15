Запечённая курица с яблоками: минимум ингредиентов и времени на приготовление

Запечённая курица с яблоками — простое и вкусное блюдо, которое приготовить легко и быстро. Рецепт предлагает шеф-повар Роман Трусов, эксперт KP.RU.
Фото: flickr.com by Tom Ipri is licensed under CC BY-SA 2.0.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
одна куриная тушка,
300 г яблок,
0,5 ч. л. смеси перцев,
соль — по вкусу.
Приготовление
Начните с промывки и просушки тушки курицы с помощью бумажных полотенец. Затем посолите и поперчите курицу по своему вкусу.
Вы можете использовать целые яблоки для начинки или порезать их на четвертинки, удалив семечки.
Поместите курицу в рукав или утятницу и поставьте в предварительно разогретую духовку на температуру 180 градусов Цельсия. Время готовки зависит от веса тушки и обычно составляет от 40 до 60 минут.
После приготовления курица с яблоками будет ароматной, сочной и хорошо прожаренной снаружи. Подайте блюдо горячим, нарезав на порции. Сочетание птицы с сладкими и кислыми яблоками придает блюду особый вкус и аромат. Приятного аппетита!
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Ну, оОчень вкусная - Запеченная Курица с Яблоками!