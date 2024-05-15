Запечённая курица с яблоками: минимум ингредиентов и времени на приготовление

Запечённая курица с яблоками: для этого шикарного блюда почти ничего не нужно делать

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённая курица с яблоками — простое и вкусное блюдо, которое приготовить легко и быстро. Рецепт предлагает шеф-повар Роман Трусов, эксперт KP.RU.

Фото: flickr.com by Tom Ipri is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

одна куриная тушка,

300 г яблок,

0,5 ч. л. смеси перцев,

соль — по вкусу.

Приготовление

Начните с промывки и просушки тушки курицы с помощью бумажных полотенец. Затем посолите и поперчите курицу по своему вкусу. Вы можете использовать целые яблоки для начинки или порезать их на четвертинки, удалив семечки. Поместите курицу в рукав или утятницу и поставьте в предварительно разогретую духовку на температуру 180 градусов Цельсия. Время готовки зависит от веса тушки и обычно составляет от 40 до 60 минут.

После приготовления курица с яблоками будет ароматной, сочной и хорошо прожаренной снаружи. Подайте блюдо горячим, нарезав на порции. Сочетание птицы с сладкими и кислыми яблоками придает блюду особый вкус и аромат. Приятного аппетита!