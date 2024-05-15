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Заместитель директора Фонда Сандугаш Болысбекова отметила рост отозванных жалоб в Астане за первый квартал 2024 года

В Казахстане растет число отозванных жалоб на медорганизации в 2024 году

1:51
Страхование

В первом квартале 2024 года в Астане отмечено увеличение числа отозванных жалоб на медицинские учреждения. По данным Фонда социального медицинского страхования, из 1680 обращений, поступивших от жителей столицы, 70% составляли жалобы. Заместитель директора филиала Фонда в Астане Сандугаш Болысбекова сообщила, что с января по март было зарегистрировано 1150 жалоб, из которых 48% были отозваны. В прошлом году аналогичный показатель составлял всего 31%.

В Казахстане растет число отозванных жалоб на медорганизации в 2024 году
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Повышение количества отозванных жалоб Болысбекова объясняет улучшением доступа к информации и наличием при каждой клинике служб поддержки пациентов и внутреннего аудита, что способствует оперативному решению спорных ситуаций.

Среди наиболее распространенных проблем, указываемых пациентами, — дефицит узких специалистов, долгое ожидание приема, отказы в направлениях, несоответствие квалификации медперсонала и ошибки в медицинских информационных системах.

Болысбекова подчеркнула, что дефицит специалистов зачастую приводит к многонедельным задержкам в оказании консультаций, что не соответствует стандартам медицинской помощи.

При невозможности своевременного обследования или консультации в одной клинике, пациенты имеют право быть перенаправленными в другую медорганизацию по договору соисполнения, что предусмотрено системой ОСМС.

Отказ в предоставлении медицинских услуг может происходить из-за отсутствия показаний, а решение о направлении на диагностику или госпитализацию принимается врачом на основании клинической картины, стандартов медицинского обслуживания и клинических рекомендаций.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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