Американские учёные направляют свет в тёмные кратеры Луны: энергия для колонизации из древних ледников

Американские ученые работают над созданием отражателей для перенаправления солнечной энергии в затененные кратеры Луны, обеспечивая энергией процессы добычи водяного льда, который представляет большой интерес для колонизации и изучения.
Этот лед, оставшийся от эпохи "кометных бомбардировок" и вулканической активности, может помочь ученым узнать больше о происхождении Земли и Луны. Специальные отражатели, разрабатываемые с применением компьютерного моделирования и инновационных материалов, будут компактными и адаптированы к экстремальным температурам, сообщает UniverseToday.
Такая технология станет ключевой для поддержки миссий NASA по колонизации Луны и дальнейшим исследованиям, включая миссию "Артемида-3" и создание окололунной станции.
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