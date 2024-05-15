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Американские учёные направляют свет в тёмные кратеры Луны: энергия для колонизации из древних ледников

Учёные нашли способ "освещения" постоянно затененных кратеров Луны

0:51
Наука

Американские ученые работают над созданием отражателей для перенаправления солнечной энергии в затененные кратеры Луны, обеспечивая энергией процессы добычи водяного льда, который представляет большой интерес для колонизации и изучения.

Учёные нашли способ "освещения" постоянно затененных кратеров Луны
Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот лед, оставшийся от эпохи "кометных бомбардировок" и вулканической активности, может помочь ученым узнать больше о происхождении Земли и Луны. Специальные отражатели, разрабатываемые с применением компьютерного моделирования и инновационных материалов, будут компактными и адаптированы к экстремальным температурам, сообщает UniverseToday.

Такая технология станет ключевой для поддержки миссий NASA по колонизации Луны и дальнейшим исследованиям, включая миссию "Артемида-3" и создание окололунной станции.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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