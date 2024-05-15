Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В погоне за модными трендами: как стильно носить сетчатую одежду?
Ferrari сохраняет верность атмосферному V-12 для новой модели 12Cilindri
Филипп Киркоров поделился воспоминаниями о последней встрече с Валентином Юдашкиным
Турист в трусах прогулялся по Майорке и разгневал местных жителей
Психологи назвали простые способы, как почувствовать себя счастливее
Знакомим с универсальным и нужным плоскорезом
Учёные нашли способ "освещения" постоянно затененных кратеров Луны
В Казахстане растет число отозванных жалоб на медорганизации в 2024 году
Почти четверть желающих купить жилье в новостройках не могут продать старое жилье
Кошка скребет лапой возле миски с едой: страшная правда о необычном поведении

Эксперты рассказали, почему кошка скребет лапой возле миски

0:49
Зоосфера » Кошки

Многие кошки имеют необычную привычку — перед едой или после нее они могут скрести лапами по полу возле своей миски.

Эксперты рассказали, почему кошка скребет лапой возле миски
Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Разбираемся, что это за поведение у наших четвероногих друзей.

Причина, по которой кошка скребет пол у миски

Кошки скребут пол рядом с миской под влиянием инстинкта. Как и их дикие предки, современные домашние коты пытаются закопать остатки пищи.

Такое поведение считается абсолютно нормальным, и единственной проблемой может стать повреждение пола.

Чтобы избежать царапин на полу, старайтесь кормить кошку небольшими порциями, чтобы она сразу съедала всю еду и не пыталась ее закапывать. Кроме того, если кошка царапает пол, возможно, ей просто не нравится ее корм.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Как использовать опилки огороднику?
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Госсекретарь на Украине. В огороде бузина, а в Киеве "дядька Блинкен" Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Какую кошку выбрать: лучшие породы для каждого типа жилища
Миллионы лет назад магнитный щит Земли рухнул. Американские геофизики узнали, к чему это привело
Миллионы лет назад магнитный щит Земли рухнул. Американские геофизики узнали, к чему это привело
Последние материалы
Турист в трусах прогулялся по Майорке и разгневал местных жителей
Психологи назвали простые способы, как почувствовать себя счастливее
Знакомим с универсальным и нужным плоскорезом
Учёные нашли способ "освещения" постоянно затененных кратеров Луны
В Казахстане растет число отозванных жалоб на медорганизации в 2024 году
Эксперты рассказали, почему кошка скребет лапой возле миски
Почти четверть желающих купить жилье в новостройках не могут продать старое жилье
Subaru анонсировала производство нового Forester в США
Запечённая курица с яблоками: для этого шикарного блюда почти ничего не нужно делать
Сияй изнутри: как очистить кишечник для здоровой кожи?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников