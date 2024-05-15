Кошка скребет лапой возле миски с едой: страшная правда о необычном поведении

Эксперты рассказали, почему кошка скребет лапой возле миски

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие кошки имеют необычную привычку — перед едой или после нее они могут скрести лапами по полу возле своей миски.

Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Разбираемся, что это за поведение у наших четвероногих друзей.

Причина, по которой кошка скребет пол у миски

Кошки скребут пол рядом с миской под влиянием инстинкта. Как и их дикие предки, современные домашние коты пытаются закопать остатки пищи.

Такое поведение считается абсолютно нормальным, и единственной проблемой может стать повреждение пола.

Чтобы избежать царапин на полу, старайтесь кормить кошку небольшими порциями, чтобы она сразу съедала всю еду и не пыталась ее закапывать. Кроме того, если кошка царапает пол, возможно, ей просто не нравится ее корм.