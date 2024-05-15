Трейд-ин программы как альтернатива традиционной ипотеке: новые возможности для покупателей

Почти четверть желающих купить жилье в новостройках не могут продать старое жилье

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Примерно 20% потенциальных покупателей жилья в новостройках сталкиваются с невозможностью осуществить покупку из-за сложностей с продажей их текущего жилья, сообщила коммерческий директор ГК "А101" в Санкт-Петербурге Мария Орлова.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Эксперт отметила, что до 40% спроса на вторичном жилищном рынке приходится на ипотечные сделки. В настоящее время ипотечные ставки достигли очень высокого уровня — до 19% в год, что делает ипотеку непривлекательной для многих покупателей вторичного жилья. Некоторые из них, рассчитывавшие оплатить новое жилье за счет продажи старого, вынуждены отказываться от рассрочки из-за неспособности продать жилье в установленные сроки. Орлова указывает, что текущая ситуация стимулирует развитие розничных программ трейд-ин, и сообщает, что девелопер уже запустил такую инициативу.

Екатерина Казакова, руководитель группы по работе с партнерами в "Обмен.рф", считает, что интерес к услуге обмена жилья среди покупателей новостроек будет расти из-за высоких ипотечных ставок, затрудняющих продажу квартир на вторичном рынке.

Эксперты НОСТРОЙ ранее обсудили возможные альтернативы банковской ипотеке и объяснили, для кого такие альтернативные методы приобретения жилья могут быть выгодны.