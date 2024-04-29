Забудьте о бортовом компьютере: неожиданный способ проверить топливо в вашем авто

Как определить остаток топлива в автомобиле старых моделей: советы автомеханика

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Автомеханик с двадцатилетним стажем в интервью порталу naavtotrasse. ru поделился методами определения остатка топлива в старых автомобилях, где нет современного бортового компьютера.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Он предложил использовать кнопку сброса суточного пробега для запуска диагностического режима, который покажет текущий объем топлива. Этот метод применим в основном к автомобилям марок Renault, Nissan и Lada.

Для получения точных данных о количестве оставшегося топлива водителю старых моделей автомобилей также может потребоваться провести дополнительные манипуляции, указанные в техническом описании авто или доступные через интернет. Важность такой информации несомненна, особенно когда до ближайшей заправки далеко.