Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему некоторые люди жестоки по отношению к кошкам
Как выбрать страховку для ребенка в детском лагере?
Рецепт зелёного детокс-супа с петрушкой и кинзой
Говорим о пользе дождевых червей
Питер Джексон анонсировал возвращение на экраны новой версии "Властелина колец" 
Эксперт назвал пользу от использования ИИ в нефтегазовой отрасли России
Как сохранить прическу в жару и поддержать укладку в течение всего дня
Тёмный шоколад улучшает работу сердца и сосудов
Как приготовить сырный чай
Забудьте о бортовом компьютере: неожиданный способ проверить топливо в вашем авто

Как определить остаток топлива в автомобиле старых моделей: советы автомеханика

0:47
Авто

Автомеханик с двадцатилетним стажем в интервью порталу naavtotrasse. ru поделился методами определения остатка топлива в старых автомобилях, где нет современного бортового компьютера.

Как определить остаток топлива в автомобиле старых моделей: советы автомеханика
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Он предложил использовать кнопку сброса суточного пробега для запуска диагностического режима, который покажет текущий объем топлива. Этот метод применим в основном к автомобилям марок Renault, Nissan и Lada.

Для получения точных данных о количестве оставшегося топлива водителю старых моделей автомобилей также может потребоваться провести дополнительные манипуляции, указанные в техническом описании авто или доступные через интернет. Важность такой информации несомненна, особенно когда до ближайшей заправки далеко.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов

В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Последние материалы
Тёмный шоколад улучшает работу сердца и сосудов
Как приготовить сырный чай
Михаил Казаков забыл об инвалидности, вернувшись в "Папины дочки"
5 поз йоги от которых может болеть спина. Чем их заменить?
Как определить остаток топлива в автомобиле старых моделей: советы автомеханика
Алла Пугачева и Максим Галкин* замечены вместе на Кипре
Как определить, действительно ли вам нужно худеть или нет
Министр экономики Франции продолжает верить в эффективность санкций против РФ
Не все удобрения подойдут для роз
Эксперт раскрыл способы экономии на турах по России летом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников