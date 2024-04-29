Сырный чай: новый тренд из Азии. Как приготовить знаменитый напиток из холодного зелёного чая с пенкой из крем-сыра

Как приготовить сырный чай

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Холодный чай с воздушной пенкой из крем-сыра придумали на Тайване. Этот напиток быстро приобрёл популярность.

Фото: unsplash.com by Daniel Robert danielrobertdinu is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если вы никогда его не пробовали, то мы вам подскажем, как его приготовить. Причём сделать это самостоятельно очень просто.

В напитке много антиоксидантов, которые поддерживают здоровый обмен веществ и помогают контролировать вес.

Ингредиенты

2 стакана заваренного зелёного чая, холодного,

1/2 стакана густых сливок,

1/2 стакана молока,

2 столовые ложки кокосового сахара,

2 столовые ложки миндального сливочного сыра,

1/2 чайной ложки соли.

Приготовление

Налейте в миску молоко, добавьте сливочный сыр. Взбейте до однородности. Посолите, затем добавьте кокосовый сахар. Взбейте. Влейте густые сливки. Добавьте сливочно-сырную смесь в зелёный чай. При желании посыпьте напиток порошком зелёного чая матча для аромата и красоты.