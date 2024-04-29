Пугачёва сбежала на Кипр из Израиля

Алла Пугачева и Максим Галкин* замечены вместе на Кипре

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва и Максим Галкин*, которые, согласно предыдущим сообщениям, находились в Израиле, были замечены на улицах Лимассола, Кипр. Фотография пары быстро распространилась в социальных сетях, вызвав активные обсуждения среди пользователей. Об этом сообщает popcake. tv.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

На снимке, где Пугачева одета в зеленый брючный костюм, а Галкин* в белую футболку и шорты, пара держалась за руки, что стало поводом для комментариев о крепости их отношений. Пользователи выразили восхищение тем, что Пугачева и Галкин продолжают оставаться вместе, несмотря на стрессы и сложности, в то время как скептики высказали сомнения относительно подлинности фотографии.

Это событие подчеркнуло общественный интерес к деталям личной жизни известной пары.

* — признан иностранным агентом.