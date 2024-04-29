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Похудение: мифы, риски и правильный подход

Как определить, действительно ли вам нужно худеть или нет

2:25
Моя семья » Красота и стиль

Несмотря на то, что западные маркетологи стали активно продвигать plus size как норму, многих, кто стремится к похудению, это не удовлетворяет. Бодипозитивное движение, направленное на признание и принятие различных типов тел, вызвало неожиданный эффект: оно не только не уменьшило давление стандартов красоты, но и заставило женщин еще более внимательно относиться к своему весу. В сочетании с постоянным давлением со стороны СМИ и социальных сетей, где продолжают активно обсуждать диеты и демонстрировать идеалы красоты, это создает ощущение необходимости следить за своим весом.

Как определить, действительно ли вам нужно худеть или нет
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако стоит ли приспосабливать себя под эти стандарты? Возможно, ваше тело уже идеально, и стремление к похудению излишне.

Резкое похудение может иметь негативные последствия. Например, Ким Кардашьян, пытаясь подготовить свое тело к ношению платья Мэрилин Монро, потеряла за месяц 13 кг, что привело к депрессии и появлению морщин на лице. Модели Victoria's Secret, вынужденные придерживаться строгих диет и интенсивных тренировок перед показами, испытывали бессонницу, постоянную усталость и проблемы с самооценкой. Некоторые из них столкнулись с расстройствами пищевого поведения.

Эксперты подчеркивают, что резкое снижение веса всегда негативно сказывается на здоровье. Недостаток калорий, белков и жиров в рационе может привести к снижению иммунитета, а также ухудшению состояния кожи из-за нехватки коллагена и эластина.

Прежде чем принимать решение о похудении, важно оценить свой индекс массы тела. Необходимо учесть свой рост и вес. Онлайн-калькулятор ИМТ поможет вам рассчитать этот индекс безошибочно. Если ваш ИМТ меньше 25 или равен 25, ваш вес в норме, и, возможно, вам не стоит заморачиваться с похудением. Однако перед тем как принимать решение о диете, обратитесь к специалисту. Лишний вес может быть следствием различных проблем со здоровьем, таких как нарушения щитовидной железы или гормональный дисбаланс. Врач или диетолог помогут разработать для вас индивидуальную программу питания, которая поможет вам похудеть без ущерба для здоровья.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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