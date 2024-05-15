Новые ипотечные ставки для молодых семей: поддержка на уровне 5%

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает ограничить ипотечные ставки для молодых семей. Документ направлен на дополнительную поддержку семей с детьми. Авторы инициативы считают, что ставки по льготной ипотеке для таких семей не должны превышать 5% годовых. Также они предлагают предоставлять многодетным молодым семьям, покупающим жилье, беспроцентную рассрочку на 25 лет.
Авторы законопроекта уверены, что большинство молодых семей не могут приобрести жилье без государственной поддержки. У них пока недостаточно накоплений для покупки недвижимости, хотя они имеют устойчивый доход с потенциалом роста.
Поддержку смогут получить молодые семьи с одним несовершеннолетним ребенком до 18 лет, где возраст родителей не превышает 35 лет.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что условия семейной ипотеки предложили привязать к количеству детей. Он отметил, что решение о продлении программы для семей с детьми младше 6 лет уже принято.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.