Как компании мотивируют и привлекают специалистов: результаты опроса Работа.ру и "СберПодбор"

Исследование: работодатели предлагают ДМС и карьерный рост для привлечения кадров

1:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

В апреле 2024 года эксперты сервисов Работа.ру и "СберПодбор" провели опрос среди более чем 400 руководителей компаний и организаций, чтобы выяснить, какие методы они используют для мотивации сотрудников и привлечения новых специалистов разных профилей.

Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия" is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Большинство респондентов делают акцент на ежегодное повышение заработной платы (82%) и поквартальную выдачу премий (61%). Почти половина работодателей (48%) отметили добровольное медицинское страхование как важный бонус. Чуть меньше опрошенных (42%) считают привлекательной возможностью быструю карьеру в их компаниях. Еще 36% указали на активную корпоративную жизнь как мотивирующий фактор.

Также участники опроса используют различные поощрения и мотивационные методы: оплату обучения, компенсацию за проезд в общественном транспорте, организацию питания в офисе, вручение подарков за трудовые достижения. Кроме того, популярными являются скидки на продукцию компании, льготное кредитование, поддержка в корпоративных каналах компании, оплата мобильной связи и интернета.

Среди других методов мотивации респонденты выделили помощь в развитии личных брендов сотрудников (участие в конференциях, публикации статей, выступления в СМИ) — 11%, бесплатный фитнес и оплату парковки — по 8%, а также корпоративный мерч (фирменные футболки, кепки, значки, ручки и другие сувениры) — 7%.