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Сколько шоколада можно съедать в день без вреда для здоровья: ответ диетологов

Тёмный шоколад улучшает работу сердца и сосудов

1:07
Здоровье

Шоколад является одним из спорных продуктов питания. С одной стороны, он полезен, а с другой — нет. В статье мы расскажем, какой шоколад полезен, как и когда его можно есть без вреда для здоровья и самочувствия.

Тёмный шоколад улучшает работу сердца и сосудов
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Какой вид шоколада самый полезный

Темный шоколад самый полезный. Он улучшает работу сердечно-сосудистой системы и повышает умственную работоспособность человека. Темный шоколад содержит от 40 до 70% какао. Кроме того, в нем содержится значительно больше сахара, чем в горьком, а также различных добавок.

Когда лучше всего есть шоколад

Врачи рекомендуют есть шоколад между приемами пищи. Так вы получите заряд энергии и активизируете свою нервную систему. Темный шоколад не стоит есть вечером, так как он содержит кофеин и может негативно повлиять на качество сна.

Съедайте не более 20 г в день белого и молочного шоколада. Детям до 7 лет можно съедать от 3 до 5 г в день.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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