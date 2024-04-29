Сколько шоколада можно съедать в день без вреда для здоровья: ответ диетологов

Тёмный шоколад улучшает работу сердца и сосудов

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шоколад является одним из спорных продуктов питания. С одной стороны, он полезен, а с другой — нет. В статье мы расскажем, какой шоколад полезен, как и когда его можно есть без вреда для здоровья и самочувствия.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Какой вид шоколада самый полезный

Темный шоколад самый полезный. Он улучшает работу сердечно-сосудистой системы и повышает умственную работоспособность человека. Темный шоколад содержит от 40 до 70% какао. Кроме того, в нем содержится значительно больше сахара, чем в горьком, а также различных добавок.

Когда лучше всего есть шоколад

Врачи рекомендуют есть шоколад между приемами пищи. Так вы получите заряд энергии и активизируете свою нервную систему. Темный шоколад не стоит есть вечером, так как он содержит кофеин и может негативно повлиять на качество сна.

Съедайте не более 20 г в день белого и молочного шоколада. Детям до 7 лет можно съедать от 3 до 5 г в день.