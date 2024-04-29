Сколько шоколада можно съедать в день без вреда для здоровья: ответ диетологов

Шоколад является одним из спорных продуктов питания. С одной стороны, он полезен, а с другой — нет. В статье мы расскажем, какой шоколад полезен, как и когда его можно есть без вреда для здоровья и самочувствия.
Темный шоколад самый полезный. Он улучшает работу сердечно-сосудистой системы и повышает умственную работоспособность человека. Темный шоколад содержит от 40 до 70% какао. Кроме того, в нем содержится значительно больше сахара, чем в горьком, а также различных добавок.
Врачи рекомендуют есть шоколад между приемами пищи. Так вы получите заряд энергии и активизируете свою нервную систему. Темный шоколад не стоит есть вечером, так как он содержит кофеин и может негативно повлиять на качество сна.
Съедайте не более 20 г в день белого и молочного шоколада. Детям до 7 лет можно съедать от 3 до 5 г в день.
В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.