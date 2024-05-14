Разработан гидрогель, который может избавить от алкоголя в крови всего за 5 часов

Китайские и европейские биохимики разработали гидрогель, который может значительно уменьшить уровень алкоголя в крови человека, снижая риск алкогольного отравления и предотвращая повреждение печени.
Этот гидрогель содержит молекулы бета-лактоглобулина, наночастицы золота и ионы железа, которые активно поглощают и окисляют молекулы этанола. В экспериментах на мышах гидрогель снизил уровень алкоголя в крови на 55% за пять часов, сообщает Nature Nanotechnology.
Это открытие представляет собой значительный прогресс в борьбе с последствиями употребления алкоголя и имеет большой потенциал для медицинского применения.
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