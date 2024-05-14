Снос многоквартирных домов в Сочи: судебные баталии и риски для жителей

Жители Сочи рискуют лишиться жилья из-за проблем с документами

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Сочи несколько многоквартирных домов, построенных на землях индивидуального жилищного строительства, могут быть снесены по судебному решению. Опасность грозит зданиям на улицах Веселая, Хуторская и Трубачева. Несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства, в этих домах все еще ведется продажа жилья.

Фото: flickr.com by John Morn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Игорь Зенин, юрист из бюро "Ковенант", в интервью журналу Циан. Журнал указал на распространенную проблему несоответствия разрешенного использования земли под строительство объектов. По его словам, такие дела вызывают большой общественный и властный резонанс и часто требуют нестандартных решений из-за риска лишения жилья многих людей.

Зенин отметил, что подобные ситуации часто касаются не только жилых комплексов, но и апартаментов, где выявляется больше нарушений и последствия могут быть более серьезными из-за отсутствия жилого статуса у помещений. Суды, решая о сносе незаконных построек, учитывают конкретные обстоятельства каждого случая. Снос считается крайней мерой, когда нарушения угрожают безопасности или правам людей, как отметил Верховный Суд РФ.

Евгений Ткачев, эксперт по инвестициям в южной России, подчеркнул, что подобное строительство на землях ИЖС характерно для Краснодарского края. Он упомянул район в Краснодаре, где такие дома были узаконены на местном уровне, несмотря на отдельные исключения с демонстрационным сносом.

Ткачев добавил, что в Сочи и Сириусе много подобных случаев из-за острой нехватки земель. При возможном начале процесса изъятия земель ожидается массовое недовольство. Он предположил, что в определенный момент вмешается высшее руководство страны, приняв решение в интересах простых граждан.