Более 160 клиентов "Росгосстраха" в Татарстане получили выплаты после апрельских паводков

91% клиентов "Росгосстраха" получили выплаты после паводка в Татарстане

1:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

162 клиента филиала страховой компании "Росгосстрах" в Татарстане, что составляет 91% от общего числа обратившихся после недавних паводков, уже получили выплаты за ущерб своему имуществу. По состоянию на 13 мая в филиал поступило 185 заявлений от частных лиц, чьи жилища оказались в зоне затопления в апреле.

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Специалисты Гидрометцентра Татарстана предупреждали о возможности затопления десятков, а в случае ухудшения ситуации — и сотен деревень еще в начале апреля.

Директор татарстанского филиала "Росгосстраха" Марат Сафин сообщил, что из-за паводков пострадали участки и дома, включая те, что принадлежат клиентам компании. Особенно много заявлений о страховых выплатах поступило из Муслюмовского района — 38 обращений. 32 заявления пришло из Кайбицкого и Буинского районов, также откликнулись клиенты из Азнакаевского, Алькеевского, Арского, Апастовского, Балтасинского, Мезелинского, Нурлатского и других районов республики.

Почти все они уже получили выплаты, средний размер которых составил около 18 тыс. рублей. Наибольшую сумму, почти 152,5 тыс. рублей, получил житель Арского района, чей дом пострадал от разлива реки Верезинка в поселке Большие Верези.

Ущерб от разлива реки Малый Черемшан был оценен в 146,8 тыс. рублей для одного из клиентов, а страховое возмещение за подтопление двора в Балтасинском районе из-за реки Шушма составило 122 тыс. рублей.