4 ленивых способа, которые помогут похудеть в течение месяца

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Как похудеть за месяц без особых усилий

Здоровье

Диетолог Эми Гудсон рассказала, как можно похудеть в течение месяца, не прикладывая для этого особых усилий.

Как похудеть за месяц без особых усилий
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

1. Прежде всего, нужно соблюдать водный баланс. Для этого подойдет как чистая вода, так и травяной чай, теплая вода с лимоном.

2. Перед приемом пищи съешьте суп. Он должен быть приготовлен на основе бульона, подойдет овощной суп с добавление бобовых. Это потенциально приведет к потреблению меньшего количества калорий и чувству сытости.

3. Ешьте утром белковые продукты. Ни для кого не секрет, что белковый завтрак является одним из ключей к успеху в похудении и здоровому образу жизни. Белок помогает быстрее насытиться и дольше оставаться сытым, что может помочь справиться с голодом. Включите в свои регулярные завтраки такие продукты, как греческий йогурт, яйца и растительное молоко.

4. Еще один невероятно простой способ сжечь калории в домашних условиях — это заниматься тренировкой на диване! Когда вам не хочется идти в спортзал или выполнять интенсивную тренировку, упражнения на диване приходят на помощь. Для начала рассмотрите отжимания на диване, болгарские сплит-приседания.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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