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Преобразите своё пространство: пять способов детоксикации квартиры для нового начала

Детоксикация дома: как очистить пространство для нового начала?

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Детоксикация не должна ограничиваться только телом и разумом. Ваше окружение, особенно ваш дом, также играет важную роль в вашем благополучии. Вот несколько способов от bebeautiful.in, как освежить и очистить ваше пространство для нового начала.

Детоксикация дома: как очистить пространство для нового начала?
Фото: https://www.firestock.info/moyka-okon-window-cleaner/

Уберите беспорядок

Начните с основ, таких как разбросанные вещи, забытые кисточки для макияжа и грязные коврики у двери. Проведите серьезную чистку, чтобы освободить пространство от лишних вещей.

Проветрите помещение

Откройте окна, чтобы впустить свежий воздух, и добавьте растения для естественного насыщения пространства кислородом. Ароматические свечи и масла также могут помочь освежить атмосферу в вашем доме.

Организуйте электронику

Соберите все свои гаджеты и устройства в одном месте и избавьтесь от тех, которые больше не используете. Это поможет снизить электромагнитное излучение и сделает пространство более уютным.

Очиститесь от прошлого

Избавьтесь от старых вещей, которые больше не приносят вам радости. Это могут быть старые предметы, которые ассоциируются с негативными воспоминаниями или просто занимают место без надобности.

Наведите порядок

Проведите тщательную уборку, начиная с кухонных полок и заканчивая шкафами с одеждой. И не стесняйтесь обратиться за помощью к профессионалам, если это необходимо. В конце концов, ваш дом - это ваше пространство, и вы заслуживаете, чтобы оно было чистым и ухоженным.

Освобождаясь от лишнего беспорядка и негативной энергии прошлого, вы открываете двери для новых возможностей и позитивных изменений.

Дом как место силы! Как порядок в доме изменит твою жизнь?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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