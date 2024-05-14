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Спагетти из кабачков: тушим их на оливковом масле с помидорами и чесноком

Тушённые спагетти из кабачков с помидорами: вкусная горячая овощная закуска

1:44
Еда

Кабачковые спагетти, тушённые с помидорами, представляют собой лёгкое и вкусное блюдо, идеальное для вегетарианского меню и для всех, кто не прочь полакомиться весной свежими овощами.

Тушённые спагетти из кабачков с помидорами: вкусная горячая овощная закуска
Фото: flickr.com by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • оливковое масло — 0,5 ст. л.,
  • чеснок — 3 зубчика,
  • небольшие помидоры — 350 г,
  • паприка — 1 щепотка,
  • соль, перец — по вкусу,
  • кабачок — 1 крупный или 2 мелких,
  • базилик — несколько листочков.

Приготовление

  1. Разогрейте сковороду с оливковым маслом на сильном огне и добавьте измельчённый чеснок. Обжарьте его около 30 секунд, чтобы высвободился аромат.
  2. Затем добавьте помидоры, нарезанные пополам или на четверти, паприку, соль и перец. Тушите помидоры под крышкой на медленном огне примерно 15 минут, пока они не станут мягкими и начнут выделять сок.
  3. В это время приготовьте кабачок, нарезав его с помощью спиральной насадки в виде спагетти или просто на тонкие длинные полоски.
  4. Добавьте нарезанный кабачок и рубленый базилик в сковороду с помидорами. Приправьте блюдо солью и готовьте на среднем огне 2-4 минуты, периодически встряхивая сковороду, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.

Готовые тушеные спагетти из кабачков с помидорами можно подавать горячими. Посыпьте блюдо свежими травами, такими как базилик, для добавления аромата. Это блюдо отлично подходит как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к другим блюдам. Приятного аппетита!

Спагетти из кабачков за 10 минут. Супер вкусно и полезно!!! Zucchini spaghetti in 10 minutes.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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