Спагетти из кабачков: тушим их на оливковом масле с помидорами и чесноком

Кабачковые спагетти, тушённые с помидорами, представляют собой лёгкое и вкусное блюдо, идеальное для вегетарианского меню и для всех, кто не прочь полакомиться весной свежими овощами.
Фото: flickr.com by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
оливковое масло — 0,5 ст. л.,
чеснок — 3 зубчика,
небольшие помидоры — 350 г,
паприка — 1 щепотка,
соль, перец — по вкусу,
кабачок — 1 крупный или 2 мелких,
базилик — несколько листочков.
Приготовление
Разогрейте сковороду с оливковым маслом на сильном огне и добавьте измельчённый чеснок. Обжарьте его около 30 секунд, чтобы высвободился аромат.
Затем добавьте помидоры, нарезанные пополам или на четверти, паприку, соль и перец. Тушите помидоры под крышкой на медленном огне примерно 15 минут, пока они не станут мягкими и начнут выделять сок.
В это время приготовьте кабачок, нарезав его с помощью спиральной насадки в виде спагетти или просто на тонкие длинные полоски.
Добавьте нарезанный кабачок и рубленый базилик в сковороду с помидорами. Приправьте блюдо солью и готовьте на среднем огне 2-4 минуты, периодически встряхивая сковороду, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.
Готовые тушеные спагетти из кабачков с помидорами можно подавать горячими. Посыпьте блюдо свежими травами, такими как базилик, для добавления аромата. Это блюдо отлично подходит как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к другим блюдам. Приятного аппетита!
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