Спагетти из кабачков: тушим их на оливковом масле с помидорами и чесноком

Тушённые спагетти из кабачков с помидорами: вкусная горячая овощная закуска

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковые спагетти, тушённые с помидорами, представляют собой лёгкое и вкусное блюдо, идеальное для вегетарианского меню и для всех, кто не прочь полакомиться весной свежими овощами.

Фото: flickr.com by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

оливковое масло — 0,5 ст. л.,

чеснок — 3 зубчика,

небольшие помидоры — 350 г,

паприка — 1 щепотка,

соль, перец — по вкусу,

кабачок — 1 крупный или 2 мелких,

базилик — несколько листочков.

Приготовление

Разогрейте сковороду с оливковым маслом на сильном огне и добавьте измельчённый чеснок. Обжарьте его около 30 секунд, чтобы высвободился аромат. Затем добавьте помидоры, нарезанные пополам или на четверти, паприку, соль и перец. Тушите помидоры под крышкой на медленном огне примерно 15 минут, пока они не станут мягкими и начнут выделять сок. В это время приготовьте кабачок, нарезав его с помощью спиральной насадки в виде спагетти или просто на тонкие длинные полоски. Добавьте нарезанный кабачок и рубленый базилик в сковороду с помидорами. Приправьте блюдо солью и готовьте на среднем огне 2-4 минуты, периодически встряхивая сковороду, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.

Готовые тушеные спагетти из кабачков с помидорами можно подавать горячими. Посыпьте блюдо свежими травами, такими как базилик, для добавления аромата. Это блюдо отлично подходит как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к другим блюдам. Приятного аппетита!