Тарифы Байдена: цены на электромобили и медтехнику взлетят

Байден анонсировал новые тарифы на китайские товары, включая электромобили

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Президент США Джо Байден объявил о значительном увеличении тарифов на широкий спектр китайских товаров, включая электромобили, компьютерные чипы и медицинские изделия, что может привести к конфронтации с Китаем в год выборов.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В рамках ужесточения торговой политики, унаследованной от Дональда Трампа, тарифы на некоторые товары, такие как электромобили, будут увеличены более чем в четыре раза.

Это решение вызвано опасениями по поводу "неприемлемых рисков" для экономической безопасности США, связанных с недобросовестными практиками Китая, которые ведут к наводнению глобального рынка дешёвыми товарами.

Новые меры затронут товары на сумму в $18 миллиардов, включая сталь, алюминий, полупроводники, батареи и солнечные батареи. Среди прочего, тарифы будут повышены на литий-ионные батареи, фотоэлементы и определённые критически важные минералы.