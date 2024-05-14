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Рассказываем о пользе спандбонда: это должен знать каждый огородник

Этот материал широко используют в огороде

2:19
Садоводство » Советы

Спандбонд - это материал, который широко используется в садоводстве и огородничестве. Он представляет собой нетканое полотно из полипропилена, которое имеет множество полезных свойств для растений и почвы.

Этот материал широко используют в огороде
Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из главных преимуществ спандбонда является его защитная функция. Он защищает растения от неблагоприятных погодных условий, таких как сильный ветер, град, заморозки и сильный солнечный свет. Благодаря этому, растения могут расти и развиваться в более комфортных условиях, что положительно сказывается на их урожайности.

Кроме того, спандбонд помогает сохранить влагу в почве. Он не препятствует проникновению воды и питательных веществ к корням растений, но при этом предотвращает ее испарение. Это особенно важно в периоды засухи, когда растения нуждаются в дополнительном увлажнении. Также спандбонд защищает почву от пересыхания и образования корки, что позволяет растениям легче прорастать и получать необходимые питательные вещества.

Еще одним полезным свойством спандбонда является его защита от сорняков. Он предотвращает прорастание семян сорняков, благодаря чему они не конкурируют с растениями за питательные вещества и не подавляют их рост. Это позволяет садоводам и огородникам сэкономить время и усилия на прополке и обработке почвы от сорняков.

Кроме того, спандбонд обладает хорошей воздухопроницаемостью, что позволяет растениям получать достаточное количество кислорода для нормального роста и развития. Он также защищает растения от вредителей, так как не позволяет им проникать к корням и листьям.

Но не только растения получают пользу от спандбонда. Он также полезен для почвы. Благодаря своей структуре, он улучшает ее водопроницаемость и воздухообмен, что способствует развитию полезных микроорганизмов и улучшает ее плодородие.

Кроме того, спандбонд является экологически чистым материалом, который не содержит вредных химических веществ. Он не наносит вреда окружающей среде и не загрязняет почву, что делает его безопасным для использования в огороде.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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