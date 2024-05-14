"Никита Пресняков не взлетит в США!" — резкий вердикт Павла Рудченко

В интервью с teleprogramma. pro музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко выразил сомнения относительно успеха музыкальной карьеры Никиты Преснякова в Соединенных Штатах.
Рудченко указал, что несмотря на усилия и "покровительство" в России, Пресняков так и не смог стать топ-артистом и его выступления не вызывали ажиотажа среди фанатов.
Критик подчеркнул, что Америка имеет другой менталитет и не нуждается в российских артистах, при этом творчество Преснякова в США не является новаторским и не выделяется среди многих других исполнителей. В феврале 2023 года стало известно, что Пресняков, принявший псевдоним Nick Pres, начал заниматься клипмейкингом в США.
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