"Никита Пресняков не взлетит в США!" — резкий вердикт Павла Рудченко

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Павел Рудченко сомневается в успехе Никиты Преснякова в США

Шоу-бизнес

В интервью с teleprogramma. pro музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко выразил сомнения относительно успеха музыкальной карьеры Никиты Преснякова в Соединенных Штатах.

Павел Рудченко сомневается в успехе Никиты Преснякова в США
Фото: инстаграм аккаунт Никиты Преснякова

Рудченко указал, что несмотря на усилия и "покровительство" в России, Пресняков так и не смог стать топ-артистом и его выступления не вызывали ажиотажа среди фанатов.

Критик подчеркнул, что Америка имеет другой менталитет и не нуждается в российских артистах, при этом творчество Преснякова в США не является новаторским и не выделяется среди многих других исполнителей. В феврале 2023 года стало известно, что Пресняков, принявший псевдоним Nick Pres, начал заниматься клипмейкингом в США.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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