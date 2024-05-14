4 основные причины завести питомца: если вы не можете решиться, то посмотрите на эти доводы

Прежде чем завести домашнее животное, важно тщательно обдумать все аспекты его содержания, включая выгул, кормление и прочие потребности.
Если вы располагаете необходимыми ресурсами, но колеблетесь, стоит посоветоваться с людьми, у которых уже есть кошки. Вот четыре аргумента в пользу того, чтобы завести пушистого друга.
Снижение стресса и тревожности
Исследования показывают, что кошки способствуют уменьшению эмоционального напряжения. Простое поглаживание кошки, мурлыкающей и излучающей тепло своей шерсти, может успокаивать и снимать стресс, который, как известно, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Профилактика аллергии
Интересный факт: присутствие кошек в доме, где растут маленькие дети, может снизить риск развития у них аллергии, включая аллергию не только на шерсть и слюну животных, но и на пыль и некоторые продукты питания.
Физическая активность
Несмотря на мнения некоторых любителей собак, кошки также помогают поддерживать физическую активность их владельцев. Забота о животных включает уборку лотка, кормление и регулярные походы в магазин за кормом или лекарствами.
Компания и поддержка
Правильный выбор породы может сделать кошку настоящим другом для одинокого человека, помогая бороться с одиночеством и предотвращая депрессию.
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