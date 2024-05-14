4 основные причины завести питомца: если вы не можете решиться, то посмотрите на эти доводы

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Россиянам назвали причины завести кошку

1:28
Зоосфера » Кошки

Прежде чем завести домашнее животное, важно тщательно обдумать все аспекты его содержания, включая выгул, кормление и прочие потребности.

Россиянам назвали причины завести кошку
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Если вы располагаете необходимыми ресурсами, но колеблетесь, стоит посоветоваться с людьми, у которых уже есть кошки. Вот четыре аргумента в пользу того, чтобы завести пушистого друга.

Снижение стресса и тревожности

Исследования показывают, что кошки способствуют уменьшению эмоционального напряжения. Простое поглаживание кошки, мурлыкающей и излучающей тепло своей шерсти, может успокаивать и снимать стресс, который, как известно, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Профилактика аллергии

Интересный факт: присутствие кошек в доме, где растут маленькие дети, может снизить риск развития у них аллергии, включая аллергию не только на шерсть и слюну животных, но и на пыль и некоторые продукты питания.

Физическая активность

Несмотря на мнения некоторых любителей собак, кошки также помогают поддерживать физическую активность их владельцев. Забота о животных включает уборку лотка, кормление и регулярные походы в магазин за кормом или лекарствами.

Компания и поддержка

Правильный выбор породы может сделать кошку настоящим другом для одинокого человека, помогая бороться с одиночеством и предотвращая депрессию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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