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Как провести отпуск с друзьями и не поссориться: советы психолога Михаила Агеева

Как избежать конфликтов в отпуске с друзьями

1:25
Туризм

Взаимный отдых с друзьями иногда превращается в серьезное испытание для отношений. Психолог Михаил Агеев объясняет, почему это происходит.

Как избежать конфликтов в отпуске с друзьями
Фото: unsplash.com by Matheus Ferrero is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Открытия о друг друге
Когда друзья впервые отправляются в совместный отпуск, это может стать испытанием, считает Михаил. "Проводя время вместе, мы узнаем друг о друге много нового, что может оказаться непростым", — отмечает он.

Как избежать разочарований
Чтобы сохранить дружеские связи во время отдыха и после него, Михаил советует следовать некоторым правилам:

  • Будьте гибкими
    Михаил напоминает: "Вы путешествуете не одни, поэтому важно искать компромиссы, а не настаивать только на своем".

  • Определите ожидания от отпуска
    Обсудите с друзьями, что вы хотите от отпуска — активные развлечения или расслабление на пляже", — говорит психолог. Если ожидания разные, вероятны конфликты.

  • Сообщите о своих предпочтениях и страхах
    Если вы не увлекаетесь длительными экскурсиями или боитесь водных видов спорта, дайте об этом знать друзьям. Это поможет избежать недопонимания.

  • Обсудите финансовые вопросы
    Не бойтесь говорить о деньгах, чтобы избежать сюрпризов от различий в финансовых привычках", — советует Михаил. Это помогает лучше подготовиться к совместному отпуску.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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