Как провести отпуск с друзьями и не поссориться: советы психолога Михаила Агеева

Взаимный отдых с друзьями иногда превращается в серьезное испытание для отношений. Психолог Михаил Агеев объясняет, почему это происходит.
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Открытия о друг друге Когда друзья впервые отправляются в совместный отпуск, это может стать испытанием, считает Михаил. "Проводя время вместе, мы узнаем друг о друге много нового, что может оказаться непростым", — отмечает он.
Как избежать разочарований Чтобы сохранить дружеские связи во время отдыха и после него, Михаил советует следовать некоторым правилам:
Будьте гибкими Михаил напоминает: "Вы путешествуете не одни, поэтому важно искать компромиссы, а не настаивать только на своем".
Определите ожидания от отпуска Обсудите с друзьями, что вы хотите от отпуска — активные развлечения или расслабление на пляже", — говорит психолог. Если ожидания разные, вероятны конфликты.
Сообщите о своих предпочтениях и страхах Если вы не увлекаетесь длительными экскурсиями или боитесь водных видов спорта, дайте об этом знать друзьям. Это поможет избежать недопонимания.
Обсудите финансовые вопросы Не бойтесь говорить о деньгах, чтобы избежать сюрпризов от различий в финансовых привычках", — советует Михаил. Это помогает лучше подготовиться к совместному отпуску.