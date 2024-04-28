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избежать высоких цен на летние туры 2024 в России: рекомендации эксперта АТОР

Эксперт раскрыл способы экономии на турах по России летом

1:43
Туризм

В начале 2024 года наблюдался значительный рост интереса к летним путешествиям в России, увеличение спроса достигло 70-80% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, как сообщает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Рост цен на авиабилеты и туристические пакеты, а также нехватка мест в популярных направлениях вызывают опасения у потребителей.

Эксперт раскрыл способы экономии на турах по России летом
Фото: wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ромашкин утверждает, что в летний сезон 2024 года путешественники предпочитают пляжные курорты (такие как Крым и Краснодарский край), экскурсионные маршруты (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Золотое кольцо), а также санатории и активные туры (например, Алтай, Байкал, Камчатка).

За исключением Крыма, где цены поднялись на 5-7%, стоимость летнего отдыха в текущем году выросла на 15-17%. Обычная продолжительность тура составляет 10-12 дней, при этом средний чек за двоих с авиаперелетом находится в диапазоне от 50 до 70 тыс. рублей.

Санаторные курорты оказались самыми дорогими на внутреннем рынке: средний чек за две недели проживания с дорогой и лечением составляет 80-90 тыс. рублей на одного.

Для экономии Ромашкин советует бронировать туры заранее, а также рассмотреть возможность самостоятельных поездок на автомобиле в близлежащие города или регионы с развитой инфраструктурой загородных и SPA-отелей, чтобы сэкономить на авиабилетах.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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