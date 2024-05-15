Вы не поверите, но вот почему замена щеток не убирает скрип:

Многие автомобилисты сталкиваются с неприятным скрипом стеклоочистителей, и иногда даже замена щеток не решает проблему.
Чтобы устранить скрип, важно проверить положение поводков стеклоочистителей.
Для корректировки вам понадобятся плоскогубцы и тряпка.
Переведите щетки в обслуживаемое положение и последовательно проверьте их расположение по отношению к лобовому стеклу.
Чаще всего проблема кроется в том, что рабочая часть щеток наклонена и не располагается строго перпендикулярно стеклу.
Оберните поводок тряпкой, используйте плоскогубцы и осторожно скорректируйте положение, добиваясь перпендикулярности щетки к стеклу.
Будьте осторожны, чтобы не повредить металлические элементы конструкции.
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