"Вау!": Киркоров восхитился возвращением неподдерживающей СВО Нетребко на сцену в Германии

Нетребко сообщила о возвращении на сцену Берлинской оперы и восхитила Киркорова

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка России Анна Нетребко в своем блоге сообщила, что в следующем театральном сезоне собирается вернуться на сцену Берлинской оперы, где у нее запланированы сразу дверь премьеры. На ее сообщением одним из первых отреагировал певец Филипп Киркоров.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Нетребко в Инстаграм is licensed under public domain

Музыкант обрадовался тому, что оперная исполнительница сможет вновь радовать зрителей своими выступлениями в Германии.

"Вау!" — написал он на английском языке.

Анна Нетребко на постоянной основе выступала в Берлинской государственной опере, пока в 2022 году площадка не прекратила с ней сотрудничество.

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