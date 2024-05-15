"Вау!": Киркоров восхитился возвращением неподдерживающей СВО Нетребко на сцену в Германии

Народная артистка России Анна Нетребко в своем блоге сообщила, что в следующем театральном сезоне собирается вернуться на сцену Берлинской оперы, где у нее запланированы сразу дверь премьеры. На ее сообщением одним из первых отреагировал певец Филипп Киркоров.
Музыкант обрадовался тому, что оперная исполнительница сможет вновь радовать зрителей своими выступлениями в Германии.
"Вау!" — написал он на английском языке.
Анна Нетребко на постоянной основе выступала в Берлинской государственной опере, пока в 2022 году площадка не прекратила с ней сотрудничество.
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