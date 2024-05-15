Путин везёт в Пекин Белоусова для прорыва в военном сотрудничестве

Путин и Си отметят стратегическое партнёрство прорывными решениями

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Визит Владимира Путина в Пекин будет прорывным во многих областях, в том числе в военном сотрудничестве. Министр обороны Андрей Белоусов хорошо знает Китай.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации

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Президент РФ Владимир Путин совершит государственный визит в Китай с 16 по 17 мая. Встреча с коллегой Си Цзиньпином состоится после того, как китайский лидер на ультиматум Запада: прекращение поддержки России или санкции, — "выбрал" санкции и получил торговые пошлины от США в 25-100% на китайские товары "зелёной повестки".

Российский лидер, со своей стороны, провёл грандиозную реорганизацию минобороны на фоне успехов в СВО на Украине и летит в Китай, чтобы сверить часы с Си по реализации построения альтернативного мира, задуманного перед началом СВО на Олимпиаде в Пекине.

Белоусов готов к предметному разговору с Китаем

Путин везёт с собой половину обновлённого кабинета министров, в том числе, министра обороны Андрея Белоусова. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что у лидеров двух стран запланирована неформальная встреча, в которой будут участвовать Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Белоусов не новичок в китайской проблематике. В 2012 году в ранге министра экономического развития он вёл переговоры с китайскими коллегами. Затем на посту первого вице-премьера отвечал за инвестиции и торговлю с Китаем, а также был сопредседателем Российско-китайского комитета инвестиционного сотрудничества.

Учитывая, что сегодняшняя Украина может стать завтрашней Восточной Азией, в военной сфере двум странам предстоит сделать рывок от параллельного импорта до взаимодействия по линии передовых технологий. В том числе, ИИ — в действиях роев дронов и систем управления. Не исключены и военные проекты в космосе.

Начинать можно было бы с создания совместной военной технологической компании на взаимовыгодных условиях, привлекая стартапы друг друга.

Китайский план по Украине годится, но как база

Как можно понять из интервью Владимира Путина агентству "Синьхуа", он поддерживает китайский план урегулирования на Украине, который выступает за сохранение статус-кво на фронте, то есть территориальных приобретений России. Путин похвалил Пекин за то, что он хорошо осознаёт коренные причины украинского кризиса, но, конечно, китайский план — это только база.

Сейчас важно, чтобы конференция в Швейцарии, сделанная по лекалам "мирного плана" Зеленского, провалилась, Китай на конференцию не посылает представителей.

Если смотреть шире, то визит поможет формированию альтернативной политической системы — со своими судами, правилами, валютой. Этот центр силы будет спасать страны, которые не хотят быть в колониальной системе Запада. Его прообраз — БРИКС.

Какие документы хорошо бы подписать

В Пекине ожидается подписание 11 межправительственных документов и совместное заявление об углублении всестороннего стратегического партнёрства и координации по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Отлично, если среди этих документов будет соглашение о создании независимого финансового центра с филиалами для всех крупных банков России на территории Китая и наоборот. Это поможет бизнесу с транзакциями.

Также прорывом будет подписание контракта на строительство газопровода "Сила Сибири — 2" на поставку 50 млрд кубометров природного газа из России в Китай через Монголию. В дополнение к мощностям "Силы Сибири — 1" — на 38 млрд кубометров, это позволит "Газпрому" частично восполнить потери от прекращения европейских поставок.

Договор о безвизовом режиме хотя бы для бизнеса тоже очень помог бы укреплению стратегического партнёрства.

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