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Любовь Степушова
Си невозможно сделать врагом России. Китай от этого пострадает

Си отказал Макрону в поддержке "мирной конференции" по Украине в Швейцарии

4:00
Мир

Китай не поддержал проведение "мирной конференции" по Украине в Швейцарии, что совсем неудивительно. Си Цзиньпину нужна Россия.

Си отказал Макрону в поддержке "мирной конференции" по Украине в Швейцарии
Фото: Кремль.ру by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under http://en.kremlin.ru/

Китай не будет представлен на конференции в Швейцарии

"Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех вариантов мира, поддерживает построение сбалансированной, эффективной и устойчивой, безопасной Европы".

Об этом заявил президент КНР Си Цзинпин, которого цитирует агентство Синьхуа. Заявление было сделано в понедельник после трёхсторонней встречи в Париже с участием ЕС.

С учетом того, что на конференцию в Швейцарию Россия не приглашена, то заявление Си фактически означает, что Пекин её проведение поддерживать не будет. А за ним откажутся и все члены БРИКС и многие страны глобального Юга.

ЕС заявляет о торговой войне с Китаем

За общими заверениями о сотрудничестве стороны не смогли скрыть существенных разногласий.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, присутствующая на встрече, заявила, что "субсидируемая правительством Китая продукция, такая как электромобили или сталь, наводняет европейский рынок". Производители ЕС жаловались, что цена на китайские ветряные турбины не только на 50% ниже, чем у отечественных производителей, но  к тому же их производство  субсидируются властями.

По мнению фон дер Ляйен, Китай, по сути, злоупотребляет "экономическим гостеприимством Европы, сбрасывая туда продукцию, вместо того, чтобы снижать производство или наращивать спрос в Китае". ЕС будет всячески противостоять этому, заверила она.

Си Цзиньпин ответил, что проблемы избыточных производственных мощностей в КНР не существует. Он считает, что "новая энергетическая отрасль Китая", напротив, "позволила увеличить глобальное предложение", "облегчить давление глобальной инфляции" и усилить борьбу с глобальным потеплением климата.

Заметим, что китайские власти начали собственное расследование по госсубсидиям в ЕС, в основном, направленное против французского коньяка.

Китай невозможно сделать врагом России

Си невозможно развернуть против России, потому что он нуждается в ней.

Китай испытывает огромную потребность в различных природных ресурсах и продовольствии. И всё это ему даёт Россия, причём, по особым ценам. Китай также ценит то, что его огромные экономические проекты в Африке защищает "Африканский корпус" Минобороны, бывший "Вагнер".

Кроме того, РФ уже третий год активно ослабляет западные армии, которые поставляют Украине свои снаряды и вооружения, затрачивая на это огромные бюджеты и ресурсы. А это значит, что Тайвань, созрев для воссоединения, сам "упадёт" в руки Си.

Пекин разработал свой мирный план по Украине из двенадцати пунктов, представленный в марте 2023 года. Он называется "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса". В нём излагаются такие принципы, как:

  • "безопасность одной страны не следует добиваться за счет других"
  • "безопасность региона не должна достигаться путем укрепления или расширения военных блоков", целью которых является сдерживание расширения НАТО на восток.

Си Цзиньпин остается объективным союзником президента РФ Владимира Путина. Доказательство — китайский президент посетит после Парижа две европейские страны, которые делают многое, чтобы избавить Россию от санкций и эскалации: Сербию и Венгрию. Там будет гораздо больше прогресса и консенсуса.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы китай франция евросоюз швейцария си цзиньпин урсула фон дер ляйен
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