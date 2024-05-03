Российские бойцы издевательски заняли американскую военную базу в Нигере

Российские бойцы из "Африканского корпуса" начали размещаться на авиабазе в столице Нигера Ниамее прямо на глазах застрявших там американских военнослужащих. Ранее такое невозможно было даже представить.
Власти Нигера отказались от услуг США, которые создали в стране несколько военных баз, вложив за последние шесть лет в Африке полмиллиарда долларов на операции "по борьбе с джихадизмом". Американский контингент в этой стране в 1100 человек уже "сидит на чемоданах", однако не торопится уезжать.
Тогда Ниамей пригласил россиян из "Африканского корпуса" минобороны, с которым заключены договора, их поторопить.
Как сообщил агентству Reuters высокопоставленный представитель Пентагона, российские военные прибыли и расположились "в отдельном ангаре" на авиабазе 101, расположенной рядом с международным аэропортом Диори Хамани в Ниамее.
"Ситуация не очень хорошая, но в краткосрочной перспективе управляемая", — сказал чиновник.
Информацию о вводе "Африканского корпуса" в Ниамей подтвердил министр обороны США Ллойд Остин. Впереди — занятие ключевой авиабазы 201 в Агадесе (крупнейшая база БПЛА в Африке), стоимостью более 100 млн долларов. Теперь этот военный потенциал будет использован РФ.
Ранее из Нигера был выслан французский военный контингент, который также не столько боролся с джихадистами, сколько контролировал природные ресурсы страны.
Франция полагается на 50% урана Нигера, обеспечивающего 70% её ядерной энергетики. При этом в самом Нигере почти 90% населения не имеют доступа к электричеству. Французская добывающая компания Orano фактически монополизировала разработку нигерских месторождений. Теперь, не сразу, а постепенно, власти Нигера будут забирать этот бизнес в свои руки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о занятии российскими военными военных баз США в Нигере, отметил, что "мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами".
"Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы", — отметил Песков.
На примере действий Нигера видно, что мир сильно изменился. Франция и США "спокойно" жертвуют заявленными целями и уходят.
За 2023 год уровень одобрения США среди жителей стран Африки снизился (до 56%), а рейтинг одобрения России достиг 42% по сравнению с 34% годом ранее. Поддержка России является самой сильной в Мали (89%), Буркина-Фасо (81%) и Чаде (76%), сообщает Gallup.
Западный лозунг "Мы вернём вам демократию" воспринимается в Африке с непониманием и гневом. Лояльны РФ в Сахеле также Ливия и Центральноафриканская Республика, что воодушевляет Москву на расширение зоны влияния.
Зачем России это надо? Ни одна из африканских стран не вводила санкции против РФ, и это огромный пророссийский потенциал в ООН. На сегодня есть предложения от почти 20 стран африканского континента разместить у себя российский военный контингент. Это огромная часть Глобального Юга, за которым будущее ввиду роста населения, промышленности и огромных ресурсов. Для многих стран Запада — это главный и последний ресурсный резерв. И это для РФ возможность его отобрать у противника в условиях глобальной нестабильности.
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