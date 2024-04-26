Китай на СБ ООН поддержал РФ по "Северным потокам" известной поговоркой

РФ и КНР призвали Запад расследовать теракт на "Северных потоках" "пока не поздно"

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На Совбезе ООН Китай решительно поддержал российскую позицию по расследованию терактов на двух ветках газопровода "Северный поток".

Фото: berria.eus by FactsWithoutBias1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Россия сама найдёт и накажет виновных

Заседание СБ ООН, посвящённое теракту на газопроводах "Севрный поток", состоялось 25 апреля. Российский посол Василий Небензя пообещал, что Россия и другие конструктивно настроенные государства не дадут спустить тему подрыва "Северных потоков" на тормозах.

По его словам, в ином случае "мы окажемся в мире безнаказанности, где жертвой теракта против критически важной энергетической инфраструктуры может стать любое государство" .

"Мы все прекрасно видим, что когда им это надо, США и их союзники с расследованиями не затягивают, достаточно вспомнить Baltic Connector или теракт в "Крокус Сити Холл", а по "Северным потокам" все запросы РФ следствию были демонстративно проигнорированы", — сказал Небензя.

По его мнению, всё, что нужно США — это покрывать своих союзников, не предоставляющих международному сообществу никакой ценной информации и отказываться сотрудничать с РФ, как это требуется в подобных случаях в Конвенцией ООН о бомбовом терроризме. Запад вообще предпочитает не упоминать террористическую сущность события, сказал российский посол.

"Западные коллеги" изобличили и разоблачили себя, указав, что они абсолютно не заинтересованы в том, чтобы виновные в подрыве "Северных потоков", были наказаны", сказал Небензя, пообещав, что как бы виновные не старались, от ответа они не уйдут.

"Наша страна продолжит задействовать в этих целях все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, — сказал Небензя.

"Ещё не поздно исправить ситуацию, пока не стало слишком поздно"

Его поддержал заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан.

Гэн заявил, что прошло более полутора лет после взрыва трубопровода, но чётких выводов по этому поводу до сих пор нет. Китайский представитель отметил, что Швеция и Дания в своих расследованиях "не раскрыли существенную информацию, не объявили о конкретном прогрессе и не сделали чётких выводов, что вызвало ещё больше спекуляций и сомнений в международном сообществе".

По мнению Гэна, "приходится подозревать, что могут существовать скрытые причины для противодействия международному расследованию, и приходится сетовать на то, сколько убедительных доказательств могло быть сокрыто и утеряно".

"Есть старая китайская поговорка: "Ещё не поздно исправить ситуацию, пока не стало слишком поздно", — подчеркнул китайский представитель и призвал к скорейшему началу международного расследования под руководством ООН.

Гэн посоветовал Западу избегать двойных стандартов и сотрудничать с Россией для совместного проведения расследования.

США ожидают выводов Германии, которых не будет

Представитель США Джон Келли отметил, что его страна продолжает сохранять уверенность в тщательности расследования в Германии и решительно отвергает попытки забегать вперёд и предрешать эту работу. Далее он скатился в обвинения России в её плохом поведении на Украине и обвинил Москву в лицемерии.

На заседании выступил эксперт Ларри Джонсон, приглашённый Россией. Он заявил о наличии множества доказательств причастности США к теракту на "Северных потоках" и призвал урегулировать вопрос "мирным образом". По его словам, удар США пришёлся по Германии, но не прекратил конфликт РФ и Украины.

В конце сентября 2022 года в результате взрывных атак были разрушены три из четырех ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Швеция и Дания, по экономическим зонам которых проходит трубопровод, заявили что при взрыве использовалась взрывчатка. Ни одна из стран не назвала имя подозреваемого. Германия продолжает расследование, результатов нет.

Россия обвинила во взрывах Запад, и особенно США, заявив, что Вашингтон хотел остановить поставки российского газа в Европу. Кроме того в результате теракта были уничтожены любые надежды на сближение России и Германии и, следовательно, на сближение России и ЕС. Затем ЕС в большей степени попал под влияние США, что усилило прокси-войну НАТО и России на Украине.

Тем временем Запад так и не смог сформулировать убедительное объяснение того, почему Россия взорвала свои собственные трубопроводы.

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