Си Цзиньпин едет к Вучичу приглашать Сербию вступить в БРИКС

Вступление европейских стран в БРИКС начинается с Сербии

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Си Цзиньпин едет в Белград пригласить Сербию в БРИКС, что, в случае реализации, приведёт к огромным геополитическим сдвигам в Европе.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Китай пригласит Сербию вступить в БРИКС

Лидер Китая Си Цзиньпин намерен посетить Сербию в связи с 25-летием удара США по китайскому посольству в Белграде, сообщил Bloomberg.

Однако причина визита — гораздо глубже. Как пишет издание Intelligence online, Си будет обсуждать с президентом Александром Вучичем вступление Сербии в БРИКС.

Потенциальное вступление Сербии в БРИКС может позволить президенту Китая вернуться к первоначальному плану расширения блока, ориентированному на Европу, а не на Ближний Восток, указывает издание. По его мнению, Вучич серьезно рассматривает возможность отказа от планов по вступлению в Европейский Союз и вместо этого присоединения к группе БРИКС, что станет серьезным геополитическим сдвигом.

Вывод справедлив, так как путь Сербии в ЕС связан с признанием независимости Косова, а это приговор любому сербскому политику. Между тем, а мир меняется, и сербы могли бы жить лучше вместе с БРИКС.

Сербию пригласили принять участие в саммите БРИКС 2024 года в Казани. Издание Nova politička misao выяснило, что рейтинг Евросоюза падает — 41,2% опрошенных считают сближение с Москвой и Пекином, а также вступление в БРИКС более перспективным, чем в Евросоюз.

Китай имеет сильные позиции в Сербии

Товарооборот между Китаем и Сербией с 2018 по 2022 год увеличился в 2,7 раза, а экспорт Сербии в Китай увеличился в 12,7 раза. Важные инфраструктурные проекты в Сербии реализованы или реализуются с помощью и поддержкой китайских компаний, в том числе высокоскоростная железная дорога Белград-Будапешт-Салоники, через которую Сербия получит вожделенный выход к морю.

Китайцы амбициозно готовы, прежде всего, в партнёрстве с Россией, включиться в крупные энергетические и горнодобывающие проекты в Сербии.

Если Сербия сделает свой выбор в пользу БРИКС, то её примеру могут последовать и другие лидеры Европы. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что ЕС в нынешнем виде нежизнеспособен. Несомненно Орбан обсудит этот вопрос с Си Цзиньпином — Венгрию президент Китая посетит после Сербии.

После завершения СВО на Украине европейские страны встанут в очередь в БРИКС

Президент Франции Эмманюэль Макрон хотел принять участие в саммите БРИКС в ЮАР — случилось из-за позиции РФ. Но ничего нельзя исключать через несколько лет после успешного завершения СВО на Украине.

Китайские компании купили доли во многих европейских портах, аэропортах, ветряных и солнечных электростанциях, химических предприятиях — где только не купили. Европа не может обойтись без китайских смежников в автомобилестроении, технологиях зелёного перехода. Пик прямых инвестиций Китая пришёлся на 2015- 2016 год, тогда европейцы писали, что Китай "скупил Европу".

Европейские страны каким -то образом должны выбираться из рецессии, почему бы не с помощью Китая, а потом и БРИКС?

Пять новых стран официально вошли в блок БРИКС в августе 2023 года после саммита в Йоханнесбурге. Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Иран присоединились к БРИКС 1 января 2024 года.

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