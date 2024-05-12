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Новый мировой порядок: Москва и Пекин меняют баланс сил и ослабляют Запад

Норфилд: Москва и Пекин выстраивают справедливую систему мира

0:50
Экономика

В интервью каналу Dialogue Works экс-директор по стратегиям внешней торговли банка ABN Amro, Тони Норфилд, выразил мнение о том, что Москва и Пекин работают над созданием альтернативной системы мирового порядка, которая, по его словам, может привести к уменьшению влияния Запада.

Норфилд: Москва и Пекин выстраивают справедливую систему мира
Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under Creative Commons CC0 License

Экономист подчеркнул, что усилия России и Китая направлены на формирование мира, основанного на принципах сотрудничества и взаимного уважения.

Он также заявил, что инициатива Москвы и Пекина не подразумевает враждебность по отношению к западным странам, а скорее стремление к справедливому многополярному миру.

Норфилд добавил, что попытки Запада нарушить связи между Китаем и Россией лишь способствуют укреплению их взаимодействия.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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