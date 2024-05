Новый мировой порядок: Москва и Пекин меняют баланс сил и ослабляют Запад

В интервью каналу Dialogue Works экс-директор по стратегиям внешней торговли банка ABN Amro, Тони Норфилд, выразил мнение о том, что Москва и Пекин работают над созданием альтернативной системы мирового порядка, которая, по его словам, может привести к уменьшению влияния Запада.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under Creative Commons CC0 License