В интервью каналу Dialogue Works экс-директор по стратегиям внешней торговли банка ABN Amro, Тони Норфилд, выразил мнение о том, что Москва и Пекин работают над созданием альтернативной системы мирового порядка, которая, по его словам, может привести к уменьшению влияния Запада.
Экономист подчеркнул, что усилия России и Китая направлены на формирование мира, основанного на принципах сотрудничества и взаимного уважения.
Он также заявил, что инициатива Москвы и Пекина не подразумевает враждебность по отношению к западным странам, а скорее стремление к справедливому многополярному миру.
Норфилд добавил, что попытки Запада нарушить связи между Китаем и Россией лишь способствуют укреплению их взаимодействия.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.