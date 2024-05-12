Новый мировой порядок: Москва и Пекин меняют баланс сил и ослабляют Запад

Норфилд: Москва и Пекин выстраивают справедливую систему мира

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

В интервью каналу Dialogue Works экс-директор по стратегиям внешней торговли банка ABN Amro, Тони Норфилд, выразил мнение о том, что Москва и Пекин работают над созданием альтернативной системы мирового порядка, которая, по его словам, может привести к уменьшению влияния Запада.

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Экономист подчеркнул, что усилия России и Китая направлены на формирование мира, основанного на принципах сотрудничества и взаимного уважения.

Он также заявил, что инициатива Москвы и Пекина не подразумевает враждебность по отношению к западным странам, а скорее стремление к справедливому многополярному миру.

Норфилд добавил, что попытки Запада нарушить связи между Китаем и Россией лишь способствуют укреплению их взаимодействия.