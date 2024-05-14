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Олег Артюков
Китай пригрозил США жёстким ответом на повышение пошлин

Китай заявил о готовности ответить США на повышение пошлин

2:37
Экономика

Министерство коммерции Китая выступило с заявлением, в котором раскритиковало решение Соединённых Штатов о повышении тарифов на импорт некоторых китайских товаров. По мнению Пекина, такие действия противоречат ранее данным обещаниям президента США Джо Байдена о нежелании сдерживать экономическое развитие Китая.

Китай заявил о готовности ответить США на повышение пошлин
Фото: flickr.com by Roger Wo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В документе подчеркивается, что в США 14 мая были опубликованы результаты анализа дополнительных тарифов, которые затрагивают широкий спектр товаров, включая электромобили, литиевые батареи, солнечные панели, полупроводники и алюминий.

Китайская сторона выразила решительный протест и представила официальное возражение, указывая на политизацию торговых и экономических вопросов со стороны США. По мнению Китая, повышение тарифов является примером политической манипуляции.

В Пекине отметили, что действия США нарушают предыдущие заверения Байдена не препятствовать развитию Китая и не стремиться к разрыву двусторонних связей.

В заявлении также говорится, что такие меры негативно скажутся на общей атмосфере двустороннего сотрудничества.

В ведомстве отметили, что Китай готов принять решительные действия для защиты своих прав и интересов.

В недавнем телефонном разговоре между Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, американский президент заявил, что развитие Китая является выгодным для всего мира и что США не намерены сдерживать рост КНР или разрывать с ним связи.

Стоит отметить, что повышение тарифов произошло спустя несколько недель после визитов в Китай министра финансов США Джанет Йеллен и госсекретаря Энтони Блинкена. По итогам которых некоторые комментаторы отмечали, что Пекин и Вашингтон не стремятся к расширению конфронтации и хотят урегулировать наиболее острые противоречия. Ну или хотя бы не обострять их.

В экономике в том числе. При этом в США продолжают настаивать на том, чтобы в Китае занялись ограничением производственных мощностей. Конкурировать с которыми американским компаниям не под силу.

Надо ещё отметить, что нынешняя американская администрация продолжает политику предыдущей. То есть тарифы на импортируемую из Китая продукцию начали поднимать, когда президентом был Дональд Трамп. Джо Байден не только их не отменил, но и одобрил их повышение.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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