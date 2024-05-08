Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
Китай резко поднял тарифы на ж/д перевозки в Россию

Китай поднял тарифы на перевозки в Россию и Белоруссию

2:57
Экономика

Китай значительно увеличил стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Белоруссию, отмечает портал Infotrans Media Belarus.

Китай поднял тарифы на перевозки в Россию и Белоруссию
Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Анохин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Экспедиционные компании сообщают, что в среднем тарифы возросли на 500-800 долларов США, а в некоторых случаях и больше, в зависимости от станции отправления.

Причиной подъёма цен является сокращение числа доступных контейнеров в Китае, а также значительные задержки на границе, вызванные увеличением грузопотока.

В дополнение к повышению железнодорожных тарифов, также наблюдается рост стоимости морских фрахтов из Китая. Стоимость доставки увеличилась на сумму от 800-1000 долларов США до 1300-1500 долларов США, в зависимости от порта отправления.

Большинство мест на судах на май уже зарезервированы, и свободные места предлагаются только на конец мая или начало июня.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил РИА "Новости", что идёт активная работа на тем, что найти решение проблем с торговыми расчётами между двумя странами.

"Санкции США создали определённые проблемы для торговых расчётов между Китаем и Россией. В настоящее время стороны ведут активные переговоры и пытаются как можно скорее найти эффективное решение этой проблемы", — сказал посол.

Напомним, во время недавних визитов в Китай министр финансов Джанет Йеллен и госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что США будут вводить санкции против китайских компаний за сотрудничество с российскими предприятиями в оборонной сфере. 

В Пекине неоднократно заявляли, что сотрудничество с Россией строятся на основе взаимной выгоды и не направлено против третьих стран.

Стоит отметить, что в январе-феврале 2024 года объём торговли между Российской Федерацией и Китайской народной республикой достиг 37 миллиардов долларов, что на 9,3 процента превышает результат аналогичного периода прошлого года.

За этот период, согласно данным Главного таможенного управления КНР, экспорт из Китая в Россию увеличился на 12,5 процентов до 16,8 миллиардов долларов, импорт российской продукции — на 6,7 процентов до 20,2 миллиардов долларов.

Положительное сальдо России снизилось по сравнению аналогичным прошлогодним периодом на 5,8 процентов до 3,4 миллиардов долларов.

В 2023 году объём торговли между Россией и Китаем достиг рекордных 240,11 миллиардов долларов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
Обсудить
Новости Все >
Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на головные боли из-за вспышек на Солнце
Рассказываем о колокольчиках для сада
Болгария не рассматривает заявки на шенгенские визы, только национальные
Историк моды Васильев рассказал о наказании рублем на Первом канале
Как определить подходящий шампунь
Наталья Подольская снялась в спортивном топе без макияжа
Стало известно, как живёт и чем занимается единственная дочь Вицина
ЦБ предложил ввести "период охлаждения" по договорам ДСЖ
Ида Галич после путешествия по Узбекистану попросила не звать ее на вечеринки
Россиянам рассказали, что бруксизм никак не связан с паразитами
Популярное
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов

После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.

Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Один из способов защиты картофеля от вредителей
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
Возвращение легенды: удешевлённый Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Эксперт Марцинкевич рассказал, когда ВКС РФ уничтожат энергосистему Украины Любовь Степушова ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Последние материалы
Историк моды Васильев рассказал о наказании рублем на Первом канале
Как определить подходящий шампунь
Наталья Подольская снялась в спортивном топе без макияжа
Стало известно, как живёт и чем занимается единственная дочь Вицина
ЦБ предложил ввести "период охлаждения" по договорам ДСЖ
Ида Галич после путешествия по Узбекистану попросила не звать ее на вечеринки
Россиянам рассказали, что бруксизм никак не связан с паразитами
Перезаряд аккумулятора: причины, последствия и как избежать проблемы
Мария Захарова: ЕС подстрекает к нападению на мирные города
Британия заплатила за российскую нефть в обход санкций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников