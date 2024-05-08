Китай резко поднял тарифы на ж/д перевозки в Россию

Китай поднял тарифы на перевозки в Россию и Белоруссию

2:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай значительно увеличил стоимость прямых железнодорожных грузоперевозок в Россию и Белоруссию, отмечает портал Infotrans Media Belarus.

Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Анохин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Экспедиционные компании сообщают, что в среднем тарифы возросли на 500-800 долларов США, а в некоторых случаях и больше, в зависимости от станции отправления.

Причиной подъёма цен является сокращение числа доступных контейнеров в Китае, а также значительные задержки на границе, вызванные увеличением грузопотока.

В дополнение к повышению железнодорожных тарифов, также наблюдается рост стоимости морских фрахтов из Китая. Стоимость доставки увеличилась на сумму от 800-1000 долларов США до 1300-1500 долларов США, в зависимости от порта отправления.

Большинство мест на судах на май уже зарезервированы, и свободные места предлагаются только на конец мая или начало июня.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил РИА "Новости", что идёт активная работа на тем, что найти решение проблем с торговыми расчётами между двумя странами.

"Санкции США создали определённые проблемы для торговых расчётов между Китаем и Россией. В настоящее время стороны ведут активные переговоры и пытаются как можно скорее найти эффективное решение этой проблемы", — сказал посол.

Напомним, во время недавних визитов в Китай министр финансов Джанет Йеллен и госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что США будут вводить санкции против китайских компаний за сотрудничество с российскими предприятиями в оборонной сфере.

В Пекине неоднократно заявляли, что сотрудничество с Россией строятся на основе взаимной выгоды и не направлено против третьих стран.

Стоит отметить, что в январе-феврале 2024 года объём торговли между Российской Федерацией и Китайской народной республикой достиг 37 миллиардов долларов, что на 9,3 процента превышает результат аналогичного периода прошлого года.

За этот период, согласно данным Главного таможенного управления КНР, экспорт из Китая в Россию увеличился на 12,5 процентов до 16,8 миллиардов долларов, импорт российской продукции — на 6,7 процентов до 20,2 миллиардов долларов.

Положительное сальдо России снизилось по сравнению аналогичным прошлогодним периодом на 5,8 процентов до 3,4 миллиардов долларов.

В 2023 году объём торговли между Россией и Китаем достиг рекордных 240,11 миллиардов долларов.