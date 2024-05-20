Какие ваши действия вызывают чистую ненависть со стороны кошки: никто бы и не подумал

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Стали известны вещи, которые не любят кошки

3:23
Зоосфера » Кошки

Большинство кошек по своей природе дружелюбны. Шипение на человека они проявляют только тогда, когда что-то идет не так или они хотят, чтобы их оставили в покое.

Стали известны вещи, которые не любят кошки
Фото: pixabay.com by Karin Laurila is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Рассмотрим, почему кошка может зашипеть на человека.

Слишком много внимания

Некоторые кошки любят находиться на коленях человека весь день, требуя ласки. Другие терпят лишь немного внимания, прежде чем убежать. Длительность времени, в течение которого кошка наслаждается вниманием, зависит от ее индивидуальности. Однако, когда кошке надоедает, она может зашипеть или ударить лапой, чтобы ее оставили в покое.

Многие удивляются, когда кошка вдруг не хочет больше, чтобы ее гладили, хотя раньше ей это нравилось. Обычно кошка подает предупреждающие знаки, такие как шипение, кусание пальцев, размахивание хвостом и напряженные мышцы.

Боль

Если случайно дотронуться до больного места на теле кошки, она инстинктивно может зашипеть или ударить человека. Например, при артрите у стареющей кошки хозяин может случайно надавить на больные суставы. Боль часто является причиной внезапного агрессивного поведения кошки, и это не означает, что она ненавидит своего хозяина. Некоторые виды боли могут быть вызваны серьезными заболеваниями, для диагностики и лечения которых потребуется ветеринар.

Защита котят

Матери всех видов защищают своих детенышей. Домашние кошки ведут себя аналогично. Некоторые кошки-матери с радостью принимают помощь человека в уходе за котятами, а другие — нет. Если кошка-мать шипит на человека, приближающегося к ее подстилке, это не ненависть, а инстинкт защиты детенышей. Оставьте кошку ухаживать за котятами несколько недель, прежде чем пытаться с ними познакомиться.

Испуг

Иногда кошка шипит рефлекторно, если внезапно испугалась. Хотя к кошкам почти невозможно подкрасться, иногда они могут отвлечься и испугаться неожиданного прикосновения. Убедитесь, что кошка знает о вашем присутствии, прежде чем ее гладить.

Стресс

Несмотря на кажущееся равнодушие, кошки очень чувствительны. Изменения в их распорядке могут вызвать стресс и увеличить вероятность шипения или агрессии. Гости, новые домашние животные, походы к ветеринару или перестановка мебели могут привести к беспокойству. Старайтесь поддерживать стабильный распорядок для кошки и предоставляйте ей пространство, если она в этом нуждается.

Территориальные проблемы

Кошки могут яростно защищать свою территорию от людей или других животных, которых считают незваными гостями. Новый питомец или гость могут восприниматься как угрозы. Когда кошка защищает свою территорию, она может часто шипеть на человека.

Настороженность

Если кошка недавно появилась в доме, она может шипеть при приближении человека. Это не значит, что она никогда не будет доверять хозяину, но сейчас ей нужно время для привыкания. Дайте кошке время и пространство, чтобы привыкнуть к новому окружению и людям. Запахи также играют роль: запахи других животных или духов могут насторожить кошку.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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