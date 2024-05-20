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Певец Олег Майами признался в любви Ольге Бузовой

Майами высказался о романе с Бузовой

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Шоу-бизнес

Певец Олег Майами поделился своими мыслями о возможном романе с Ольгой Бузовой. В беседе с Super он откровенно рассказал о своем отношении к звезде "Дома-2".

Майами высказался о романе с Бузовой
Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Олег признался, что очень любит Ольгу Бузову, но сомневается, что сможет построить с ней отношения из-за её трудоголизма.

"Мы не можем быть вместе, потому что для нас работа важнее всего", — заявил Майами.

Олег Майами, бывший возлюбленный блогерши Айзы. Их роман начался в 2020 году, но, по словам экс-жены Гуфа, отношения оказались токсичными.

Через год они расстались, а позже Айза призналась, что в их паре абьюзером была она.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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