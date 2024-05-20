Певец Олег Майами признался в любви Ольге Бузовой

Певец Олег Майами поделился своими мыслями о возможном романе с Ольгой Бузовой. В беседе с Super он откровенно рассказал о своем отношении к звезде "Дома-2".
Олег признался, что очень любит Ольгу Бузову, но сомневается, что сможет построить с ней отношения из-за её трудоголизма.
"Мы не можем быть вместе, потому что для нас работа важнее всего", — заявил Майами.
Олег Майами, бывший возлюбленный блогерши Айзы. Их роман начался в 2020 году, но, по словам экс-жены Гуфа, отношения оказались токсичными.
Через год они расстались, а позже Айза призналась, что в их паре абьюзером была она.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.