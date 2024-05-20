Когда ВВ-крем лучше тонального: пять ситуаций, в которых он спасет ваш макияж

Использование ВВ-крема: пять ситуаций, когда он лучше тонального средства

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Время от времени возникают ситуации, когда традиционное тональное средство может уступить место более удобной и многофункциональной альтернативе - ВВ-крему. Этот продукт, объединяющий в себе свойства макияжа и ухода за кожей, заслуживает большего внимания, чем ему обычно уделяется. Вот несколько случаев от bebeautiful.in, когда использование ВВ-крема может быть наиболее уместным.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Когда времени мало

Если вам не хватает времени на полноценный макияж из-за утренней спешки ВВ-крем станет вашим надежным помощником. Просто нанесите его на лицо для создания ровного тона кожи, не тратя время на множество других продуктов.

Для натурального макияжа

Минимализм в макияже становится все более популярным. Вместо тяжелого покрытия, лучше использовать небольшое количество ВВ-крема для придания коже естественного сияния и безупречности.

Проблемы с кожей

Забудьте о тяжелом тональном средстве и консилерах, если вы склонны к акне. ВВ-крем справится с задачей перекрытия прыщей, не ухудшая их состояние.

Для защиты на пляже

Несмотря на то, что многие косметические средства не подходят для пляжа из-за высокой влажности, ВВ-крем с SPF-фактором будет полезен для равномерного тона кожи и защиты от солнечных лучей.

Попробуйте добавить ВВ-крем в свою косметичку, и вы убедитесь в его универсальности и эффективности.

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