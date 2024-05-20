Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лера Кудрявцева провела краткий отпуск в Европе без дочери
Учёные назвали причину переедания
Психология скорости: почему мы любим быструю езду
Регион РФ планирует создать туристическое "винное кольцо"
Советы, как питаться при менопаузе
Всё, что нужно знать о страховом договоре: риски, суммы и выплаты
Собчак заявила, что "Лимонов, баллада об Эдичке" — лучший фильм Серебренникова
Ветеринары назвали момент, когда начинается старость кошки
Редкие цвета гиацинтов - жёлтые и оранжевые
"Родная мать не узнает": простые способы обновления ванной комнаты

Дизайнер раскрыл, как освежить интерьер в ванной комнате

1:11
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Со временем любой ремонт может начать выглядеть устаревшим и непривлекательным, так как тенденции меняются довольно быстро.

Дизайнер раскрыл, как освежить интерьер в ванной комнате
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous is licensed under CC-BY-3.0

Однако не всегда необходимо затевать капитальный ремонт с заменой плитки и переустановкой сантехники.

Дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости", перечислила самые простые и популярные способы обновления ванной комнаты.

В чем они заключаются

Дозаторы жидких средств

Эти аксессуары могут сделать ванную комнату более стильной и ухоженной, особенно если вы выбрали модные и актуальные модели.

Дозаторы можно менять регулярно, так как они стоят недорого.

Мебель

Не стоит считать, что в ванной комнате не нужна мебель: напротив, она помогает держать вещи вне поля зрения гостей.

Даже для небольшой ванной можно подобрать удобный шкафчик или вместительную тумбу.

Полотенца

Не все знают, что на восприятие ванной комнаты влияют даже такие мелочи, как полотенца. Поэтому их стоит регулярно менять.

Особенно эффектно и дорого смотрятся пушистые белые полотенца.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.

Концерт Верки Сердючки в Киеве: скандал из-за старых хитов на русском
В ГИБДД раскрыли, как штрафуют водителей, обгоняющих патрульные машины
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"
Выяснившие пол ребёнка Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес раскрыли, кого ждали
Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку
Уменьшите расход топлива на 20%: один простой трюк с моторным маслом
Уменьшите расход топлива на 20%: один простой трюк с моторным маслом
Последние материалы
Редкие цвета гиацинтов - жёлтые и оранжевые
Курица в пиве: готовится чрезвычайно просто всего из трёх ингредиентов
Использование ВВ-крема: пять ситуаций, когда он лучше тонального средства
В Крыму строят самое комфортное жилье в России
Майами высказался о романе с Бузовой
Шаляпин согласился провести ночь с Пугачёвой
Россия и КНДР впервые обмениваются тур. группами со времен СССР
Стали известны вещи, которые не любят кошки
Учёные обнаружили объекты для поиска внеземной жизни
Советы, как восстановиться после расставания и токсичных отношений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников