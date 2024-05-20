"Родная мать не узнает": простые способы обновления ванной комнаты

Дизайнер раскрыл, как освежить интерьер в ванной комнате

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Со временем любой ремонт может начать выглядеть устаревшим и непривлекательным, так как тенденции меняются довольно быстро.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous is licensed under CC-BY-3.0

Однако не всегда необходимо затевать капитальный ремонт с заменой плитки и переустановкой сантехники.

Дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости", перечислила самые простые и популярные способы обновления ванной комнаты.

В чем они заключаются

Дозаторы жидких средств

Эти аксессуары могут сделать ванную комнату более стильной и ухоженной, особенно если вы выбрали модные и актуальные модели.

Дозаторы можно менять регулярно, так как они стоят недорого.

Мебель

Не стоит считать, что в ванной комнате не нужна мебель: напротив, она помогает держать вещи вне поля зрения гостей.

Даже для небольшой ванной можно подобрать удобный шкафчик или вместительную тумбу.

Полотенца

Не все знают, что на восприятие ванной комнаты влияют даже такие мелочи, как полотенца. Поэтому их стоит регулярно менять.

Особенно эффектно и дорого смотрятся пушистые белые полотенца.