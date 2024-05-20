Каких продуктов лучше избегать при климаксе: это должна знать каждая женщина

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Советы, как питаться при менопаузе

1:38
Здоровье

Симптомы менопаузы можно облегчить, следя за своим питанием, так как некоторые продукты могут быть вредны в этот период.

Советы, как питаться при менопаузе
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что нельзя есть при климаксе

В период менопаузы женщине следует отказаться от солёной, жирной и сладкой пищи. Исключите из своего рациона такие продукты, как полуфабрикаты, фастфуд, чипсы, копчёности, консервы, маринованные овощи, бекон и сладости. Также стоит сократить потребление кофеина — чая, кофе, шоколада, какао, матча.

Уменьшите количество животных жиров, откажитесь от большого количества сахара — это газированные напитки, консервированные фрукты, соки, торты, конфеты, мороженое. Сладости можно заменить орехами, сухофруктами, тёмным шоколадом, фруктами и ягодами.

Что есть при климаксе

В период менопаузы особенно полезна любая зелень, оранжево-красные ягоды, фрукты и овощи. Добавьте в свой рацион сладкий перец, морковь, смородину, вишню, чернику, помидоры и сладкий картофель.

Включите в рацион субпродукты. Например, печень, почки, сердце. Также полезны белая и красная рыба, кролик, индейка, морепродукты, яйца, шпинат, листовые салаты и овощи, орехи и бобовые.

Добавьте в меню такие продукты, как авокадо, сливочное масло, нут, базилик, креветки, желе, кунжут, семена льна, чиа, киноа.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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