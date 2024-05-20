Обнаружена главная причина переедания, от которой страдают современные люди

Учёные назвали причину переедания

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа учёных представила результаты исследования, посвященного причинам переедания.

Фото: unsplash.com by Дэн Голд is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В современной жизни люди часто едят "между делом", во время просмотра сериалов, использования Интернета или социальных сетей. Такое отвлечение снижает эмоциональное удовлетворение от пищи, что приводит к перееданию. Исследователи назвали этот феномен "гедонистической компенсацией", которая представляет собой подсознательное стремление восполнить недополученное удовольствие от еды, сообщает Journal of Personality and Social Psychology.

Учёные уверены, что данный эффект распространяется не только на питание, но и на другие сферы жизни, где удовлетворение потребностей может быть неполным из-за отвлечения.

Они планируют продолжить изучение этой темы, чтобы разработать надёжные стратегии по снижению избыточного потребления пищи и улучшению общего качества жизни.