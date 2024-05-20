Курица, запечённая в пиве: просто смешиваете два ингредиента, заливаете курочку и ставите в духовку

Курица в пиве: готовится чрезвычайно просто всего из трёх ингредиентов

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица, запечённая в пиве — рецепт приготовления нежного и сочного блюда в духовке с ароматом хмельного напитка. Этот рецепт от RussianFood.com хорош тем, что делать вам почти ничего не придётся, а птица получается очень нежной и вкусной, и почти без усилий!

Фото: commons.wikimedia.org by Diana from Pennsylvania USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 1 кг курицы,

— 500 мл светлого пива,

— соль по вкусу,

— чёрный перец молотый по вкусу,

— 1-2 столовые ложки томатной пасты.

Приготовление:

Начните с того, чтобы вымыть курицу под проточной водой. Затем залейте её пивом и оставьте на 15 минут для маринования. Переложите отдельные куски курицы в глубокую форму для запекания. Посолите и поперчите каждый кусок по вкусу. Добавьте в пиво, в котором курица мариновалась, томатную пасту и хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились. Полейте курицу получившейся пивной и томатной смесью, чтобы мясо хорошо пропиталось ароматами. Накройте форму фольгой и поместите её в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Через полчаса снимите фольгу и дайте курице печься ещё 15 минут, чтобы достичь золотистого цвета и хрустящей корочки.

"Пивная" курица готова! Подайте её на стол со свежими овощами или гарниром по вашему выбору. Приятного аппетита!