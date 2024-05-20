Курица, запечённая в пиве: просто смешиваете два ингредиента, заливаете курочку и ставите в духовку

Курица, запечённая в пиве — рецепт приготовления нежного и сочного блюда в духовке с ароматом хмельного напитка. Этот рецепт от RussianFood.com хорош тем, что делать вам почти ничего не придётся, а птица получается очень нежной и вкусной, и почти без усилий!
Фото: commons.wikimedia.org by Diana from Pennsylvania USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты:
— 1 кг курицы,
— 500 мл светлого пива,
— соль по вкусу,
— чёрный перец молотый по вкусу,
— 1-2 столовые ложки томатной пасты.
Приготовление:
Начните с того, чтобы вымыть курицу под проточной водой. Затем залейте её пивом и оставьте на 15 минут для маринования.
Переложите отдельные куски курицы в глубокую форму для запекания. Посолите и поперчите каждый кусок по вкусу.
Добавьте в пиво, в котором курица мариновалась, томатную пасту и хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились.
Полейте курицу получившейся пивной и томатной смесью, чтобы мясо хорошо пропиталось ароматами.
Накройте форму фольгой и поместите её в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.
Через полчаса снимите фольгу и дайте курице печься ещё 15 минут, чтобы достичь золотистого цвета и хрустящей корочки.
"Пивная" курица готова! Подайте её на стол со свежими овощами или гарниром по вашему выбору. Приятного аппетита!
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Курица в пиве. Неповторимый вкус. Просто и быстро. // Chicken in beer. Simple and fast.