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Комфортное жилье в Крыму: рост спроса на двух- и трехкомнатные квартиры

В Крыму строят самое комфортное жилье в России

2:51
Недвижимость

Средняя площадь квартир в Крыму значительно превышает средние показатели по России, поскольку местные застройщики заботятся о грамотном развитии территорий и не стремятся исключительно к максимальной прибыли. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила Дарья Плотникова, коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика.

В Крыму строят самое комфортное жилье в России
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Комфорт

По словам Плотниковой, федеральные застройщики в своих отчетах регулярно отмечают уменьшение средней площади продаваемых квартир, которая в 2023 году составила 41 квадратный метр. В Крыму этот показатель выше: в 2022 и 2023 годах средняя площадь продаваемых квартир стабильно держится на уровне 46 квадратных метров, что обеспечивает более комфортные условия для жизни.

Комментируя прекращение строительства студий и квартир площадью менее 28 квадратных метров в Москве, Плотникова отметила, что такие квартиры слишком малы для комфортного проживания. В Крыму такие малогабаритные студии встречаются редко и в основном в курортных зонах, где их популярность невысока. До 80% сделок в курортной зоне — это межрегиональные сделки с инвесторами из других регионов.

Спрос и предложения

Плотникова подчеркнула, что спрос на недвижимость у моря высок, и застройщики стремятся оптимизировать площадь квартир, чтобы предлагать более доступные по цене варианты. Однако с 2023 года в Крыму наблюдается устойчивый спрос на двух- и трехкомнатные квартиры, которые покупают для личного проживания, а не для инвестиций. Благодаря льготным ипотечным программам такие квартиры пользуются активным спросом.

Инфраструктура и развитие

По словам Плотниковой, приоритетом в Крыму остается комфортность жилья, что проявляется в относительно невысокой этажности и плотности застройки. Местные застройщики заботятся о будущем инфраструктуры и развитии территорий, проектируя дома и районы с долгосрочной перспективой.

Цены

Стоимость квадратного метра жилья в разных регионах Крыма существенно варьируется. Средняя цена составляет около 200-210 тысяч рублей за квадратный метр. В Симферополе стоимость квадратного метра — 132-134 тысячи рублей, в Севастополе — примерно 160 тысяч рублей. В курортных зонах, таких как Алушта и Ялта, стоимость достигает 250 и 310 тысяч рублей соответственно. Плотникова отметила, что цены меняются в зависимости от сезона, с повышением в летние месяцы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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