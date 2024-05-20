Кольцо винного туризма: новое направление для российских путешественников

Регион РФ планирует создать туристическое "винное кольцо"

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

В одном из российских регионов планируют создать "Кольцо винного туризма" для привлечения российских туристов. Маршрут будет включать посещение всех местных виноделен с дегустацией вин. Для реализации этого проекта потребуется время на развитие инфраструктуры виноделен. Уже есть предприятия, получившие гранты на развитие, такие как ООО ДВХ "Эльбузд", "Винодельня Молчанова", "Усадьба Саркел" и "ВИНА БАНИ". В регионе зарегистрировано 16 лицензированных производителей винодельческой продукции.

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Развитие винного туризма требует внесения изменений в федеральное законодательство, так как в настоящее время строительство туристической инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения не разрешено. Власти уже занимаются этим вопросом, и после внесения необходимых изменений виноделы смогут активно развивать туристическую инфраструктуру, включая строительство отелей. Это позволит создать уникальный маршрут для любителей вина, который станет новым достоянием России.