В одном из российских регионов планируют создать "Кольцо винного туризма" для привлечения российских туристов. Маршрут будет включать посещение всех местных виноделен с дегустацией вин. Для реализации этого проекта потребуется время на развитие инфраструктуры виноделен. Уже есть предприятия, получившие гранты на развитие, такие как ООО ДВХ "Эльбузд", "Винодельня Молчанова", "Усадьба Саркел" и "ВИНА БАНИ". В регионе зарегистрировано 16 лицензированных производителей винодельческой продукции.
Развитие винного туризма требует внесения изменений в федеральное законодательство, так как в настоящее время строительство туристической инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения не разрешено. Власти уже занимаются этим вопросом, и после внесения необходимых изменений виноделы смогут активно развивать туристическую инфраструктуру, включая строительство отелей. Это позволит создать уникальный маршрут для любителей вина, который станет новым достоянием России.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.